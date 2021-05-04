Vasilije Micic: 'Baskıyla savaştık'

Anadolu Efes'in Real Madrid'i 3-2 ile geçerek adını EuroLeague Final Four'una yazdırdığı maçın ardından Vasilije Micic açıklamalarda bulundu.



Baskıyla mücadele ettiklerini söyleyen Sırp oyuncu, "4 maçtan sonra büyük bir baskı hissettik, dışarıdan izleyenler için normaldi. Biz o baskıyla savaştık, o baskıyla mücadele ettik. Şu anda boş hissediyorum, söyleyebileceğim hiçbir şey yok. En önemlisi, bugün kazandık." dedi.



