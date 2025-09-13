Thomas Reis'ten zemin tepkisi!

13 Eylül
Eyüpspor-Galatasaray
0-2
13 Eylül
Karagümrük-Kasımpaşa
0-1
13 Eylül
Samsunspor-Antalyaspor
1-2
13 Eylül
Beşiktaş-Başakşehir
2-1
13 Eylül
Konyaspor-Alanyaspor
1-2
13 Eylül
Boluspor-Manisa FK
2-0
13 Eylül
İstanbulspor-Ümraniye
4-0
13 Eylül
Arca Çorum FK-Vanspor FK
0-0
13 Eylül
Sivasspor-Sarıyer
1-0
13 Eylül
Freiburg-VfB Stuttgart
3-1
13 Eylül
Mainz 05-RB Leipzig
0-1
13 Eylül
Wolfsburg-FC Köln
3-3
13 Eylül
Union Berlin-Hoffenheim
2-4
13 Eylül
FC Heidenheim-B. Dortmund
0-2
13 Eylül
Bayern Munih-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Arsenal-N. Forest
3-0
13 Eylül
Bournemouth-Brighton
2-1
13 Eylül
C.Palace-Sunderland
0-0
13 Eylül
Everton-Aston Villa
0-0
13 Eylül
Fulham-Leeds United
1-0
13 Eylül
Newcastle-Wolves
1-0
13 Eylül
West Ham United-Tottenham
0-3
13 Eylül
Brentford-Chelsea
0-01'
13 Eylül
Getafe-Real Oviedo
2-0
13 Eylül
Real Sociedad-Real Madrid
1-2
13 Eylül
Athletic Bilbao-Alaves
0-1
13 Eylül
Atletico Madrid-Villarreal
0-01'
13 Eylül
Cagliari-Parma
2-0
13 Eylül
Juventus-Inter
4-3
13 Eylül
Fiorentina-SSC Napoli
0-112'
13 Eylül
Nice-Nantes
1-0
13 Eylül
Auxerre-AS Monaco
22:05
13 Eylül
Ajax-PEC Zwolle
3-1
13 Eylül
Go Ahead Eagles-FC Volendam
3-088'
13 Eylül
NEC Nijmegen-PSV Eindhoven
3-5
13 Eylül
Feyenoord-SC Heerenveen
0-00'
13 Eylül
FC Twente-NAC Breda
22:00
13 Eylül
Darmstadt-E.Braunschweig
2-1
13 Eylül
Karlsruher SC-Nürnberg
2-1
13 Eylül
Schalke 04-Holstein Kiel
0-1
13 Eylül
Hannover 96-Hertha Berlin
0-031'
13 Eylül
Zulte Waregem-OH Leuven
2-0
13 Eylül
FCV Dender EH-Union St.Gilloise
0-1
13 Eylül
RAAL La Louviere-Club Brugge
0-014'
13 Eylül
Altach-LASK
1-0
13 Eylül
BW Linz-Grazer AK
3-0
13 Eylül
Wolfsberger AC-RB Salzburg
3-1
13 Eylül
Thun-Basel
1-3
13 Eylül
FC Zürich-Servette
2-1
13 Eylül
St. Gallen-Lugano
1-029'
13 Eylül
Moreirense-Rio Ave
3-1
13 Eylül
Estoril-AVS Futebol SAD
3-1
13 Eylül
FC Porto-Nacional
1-090'
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-FC Orenburg
3-1
13 Eylül
FK Akhmat-Lokomotiv Moscow
1-1
13 Eylül
Dinamo Moscow-S. Moskova
2-2
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
2-1
13 Eylül
Charlton Athletic-Millwall
1-1
13 Eylül
Oxford United-Leicester City
2-2
13 Eylül
Preston North End-Middlesbrough
2-2
13 Eylül
Coventry City-Norwich City
1-1
13 Eylül
Sheffield Wednesday-Bristol City
0-3
13 Eylül
Stoke City-Birmingham City
1-0
13 Eylül
Swansea City-Hull City
2-2
13 Eylül
Watford-Blackburn Rovers
0-1
13 Eylül
West Bromwich-Derby County
0-1
13 Eylül
Wrexham-QPR
1-3
13 Eylül
Bradford City-Huddersfield
3-1
13 Eylül
Northampton Town-Blackpool
1-0
13 Eylül
AFC Wimbledon-Rotherham United
2-1
13 Eylül
Barnsley-Reading
3-2
13 Eylül
Burton Albion-Lincoln City
0-1
13 Eylül
Exeter City-Port Vale
0-2
13 Eylül
Leyton Orient-Bolton Wanderers
1-1
13 Eylül
Luton Town-Plymouth Argyle
2-3
13 Eylül
Mansfield Town-Stevenage
1-1
13 Eylül
Peterborough-Wycombe Wanderers
2-1
13 Eylül
Stockport County-Cardiff City
1-1
13 Eylül
Wigan Athletic-Doncaster Rovers
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
13 Eylül
Annecy FC-Reims
1-1
13 Eylül
Grenoble-Dunkerque
1-0
13 Eylül
Clermont Foot-Saint-Etienne
1-0DA
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
13 Eylül
Juve Stabia-Reggiana
0-0
13 Eylül
Modena-Bari
3-0
13 Eylül
Calcio Padova-Frosinone
0-1
13 Eylül
Pescara-Venezia
2-2
13 Eylül
Catanzaro-Carrarese
1-1
13 Eylül
Sampdoria-Cesena
0-270'
13 Eylül
Cadiz-Eibar
1-0
13 Eylül
CD Mirandes-Deportivo La Coruna
1-5
13 Eylül
SD Huesca-Malaga
1-0
13 Eylül
Real Valladolid-Almeria
22:00
13 Eylül
VVV-Venlo-Helmond
2-1
13 Eylül
Admira Wacker-SW Bregenz
2-2
13 Eylül
Austria Wien II-First Vienna FC
1-146'
13 Eylül
Bellinzona-FC Rapperswil-Jona
1-1
13 Eylül
Aarau-FC Vaduz
1-0
13 Eylül
Felgueiras 1932-Benfica B
2-1
13 Eylül
Lusitania Lourosa-Penafiel
0-0
13 Eylül
Leixoes-Farense
0-2
13 Eylül
Erbaaspor-Karaman FK
2-0
13 Eylül
Kahramanmaras Istiklalspor-Yeni Mersin İdmanyurdu
5-0
13 Eylül
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol
1-0
13 Eylül
Adana 01 FK-Altınordu
0-0
13 Eylül
İskenderunspor-Karacabey Belediyespor
0-2
13 Eylül
Aksarayspor-Adanaspor
5-1
13 Eylül
Ankara Demirspor-Somaspor
1-0
13 Eylül
Beykoz Anadoluspor-Ankaraspor
0-2
13 Eylül
İnegölspor-Şanlıurfaspor
1-2
13 Eylül
Kepezspor-Kastamonuspor
1-4
13 Eylül
Belediye Derincespor-1461 Trabzon
2-2
13 Eylül
Kırklarelispor-Mus Spor
1-4
13 Eylül
24 Erzincanspor-Batman Petrolspor
0-4
13 Eylül
Bucaspor 1928-Muğlaspor
0-5
13 Eylül
Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
13 Eylül
Bursaspor-Arnavutköy Belediyespor
3-1
13 Eylül
Fethiyespor-Yeni Malatyaspor
6-1
13 Eylül
Menemen Bld.-Isparta 32 SK
3-1
13 Eylül
Broendby IF-Kopenhag
2-1
13 Eylül
Molde-Fredrikstad
1-2
13 Eylül
Brann-Vaalerenga
3-2
13 Eylül
Egersund-Stabaek
1-1
13 Eylül
Odds Ballklubb-Hoedd
1-2
13 Eylül
Ranheim-Aasane
5-2
13 Eylül
Raufoss-Aalesund
0-1
13 Eylül
Sogndal-Lillestroem
1-5
13 Eylül
Start-Kongsvinger
2-3
13 Eylül
Korona Kielce-Pogon Szczecin
1-0
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
13 Eylül
Piast Gliwice-Jagiellonia Bialystok
0-045'
13 Eylül
Aberdeen-Livingston
0-0
13 Eylül
Dundee FC-Motherwell
1-1
13 Eylül
Falkirk-St. Mirren
1-2
13 Eylül
Rangers-Hearts
0-2
13 Eylül
Hibernian-Dundee United
3-3
13 Eylül
Arbroath-Dunfermline Athletic
0-5
13 Eylül
Ayr United-Ross County
1-1
13 Eylül
Queen's Park-Greenock Morton
0-0
13 Eylül
Raith Rovers-St. Johnstone
0-2
13 Eylül
Olympiakos-Panserraikos FC
5-0
13 Eylül
Atromitos-Aris
1-2
13 Eylül
Panetolikos-NFC Volos
1-290'

Thomas Reis'ten zemin tepkisi!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Eylül 2025 20:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Thomas Reis'ten zemin tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç hatalarımızdan dolayı meydana geldi." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hesap.com Antalyaspor karşısında takım olarak çok kötü performans gösterdiklerini söyledi.

Karşılaşmadan çok ders çıkartacaklarına işaret eden Reis, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç hatalarımızdan dolayı meydana geldi. İlk yarının 20'inci dakikasına kadar iyi performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. İlk yarı genelinde 3'üncü bölgede berbat paslar verdik. Ortalarımız ve paslarımız bu kadar berbat olursa gol atamazsınız. Rakip frikik kullandıktan sonra adam takibi yapmadık. İlk yarı bittikten sonra soyunma odasında neleri daha iyi yapmamız gerektiğini konuştuk ama ikinci yarının başında kornerden ikinci golü yedik. Geri gelmek adına iyi performans göstermeye çalıştık ama olmadı. İkili mücadelelerde savaşmadık." ifadelerini kullandı.


Reis, topun takımında olduğu süreçte oyuncularının yavaş kaldığına dikkati çekerek "Bu karşılaşmadan çıkaracağımız çok ders var. Hakemi eleştirmemiz gerek ama maçı kaybetmemizin sebebi hakem hataları değildi. Bizim yaptığımız hatalardan kaybettik. Carlo Holse'nin bir pozisyonu vardı. Rakibin sarı kart görmesi gerekiyordu. İkinci yarının son dakikasında rakibin Marius'un formasından çekmesine rağmen hakem bu faulü rakibe verip, Marius'a sarı kart gösterdi. Elbette öğrenmemiz gereken ve çıkarmamız gereken dersler olacaktık." şeklinde konuştu.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun zemininin kötü olduğunu vurgulayan Reis, "Bugün sahada çok kötüydük. Sahada çok iyi oyuncularımız vardı ama istediğimizi yapamadık. Umarım sahamızda top oynamaya elverişli olabilir. Eğer olmazsa da oyun felsefemizi değiştirip, uzun top oynamaya çalışırız." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
4 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
5 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
6 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
7 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
8 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
9 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
10 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
14 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
15 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
16 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
17 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
