Bayern Münih'in tecrübeli isimlerinden Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile oynayacakları maçlar için konuştu.



Alman futbolcu, "Bu, daha önce kendimizden emin bir şekilde üstesinden geldiğimiz Arsenal değil. Yapacak çok şeyimiz var ama Arsenal'i yeneceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.



Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında 9 Nisan'da Arsenal'in konuğu olacak. Alman temsilcisi, rövanşı ise 17 Nisan'da sahasında oynayacak.





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