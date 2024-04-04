Thomas Müller: "Aynı Arsenal değil"

Bayern Münih'in deneyimli ismi Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal karşılaşması için konuştu ve Arsenal'in daha önce oynadıkları takım olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Thomas Müller: 'Aynı Arsenal değil'
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04 Nisan 2024 21:13
Bayern Münih'in tecrübeli isimlerinden Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile oynayacakları maçlar için konuştu.

Alman futbolcu, "Bu, daha önce kendimizden emin bir şekilde üstesinden geldiğimiz Arsenal değil. Yapacak çok şeyimiz var ama Arsenal'i yeneceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında 9 Nisan'da Arsenal'in konuğu olacak. Alman temsilcisi, rövanşı ise 17 Nisan'da sahasında oynayacak.

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