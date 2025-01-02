Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü!

İtalya Ligi takımlarından Juventus'un teknik direktörü Thiago Motta, milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında açıklamalarda bulundu.



"HARİKA NİTELİKLERE SAHİP"



19 yaşındaki Kenan Yıldız'ın yeteneklerinden övgüyle bahseden Thiago Motta "Genç bir oyuncu. Önemli şeyler yapmayı başarıyor, çünkü harika niteliklere sahip. Gelişmeye devam etmeli ve antrenörün söylediklerini yapmaya çalışmalı." dedi.



"OLUMLU ÖRNEKLERDEN YARARLANMALI"



Thiago Motta ayrıca "Kenan Yıldız birçok olumlu örnekten de yararlanmalı. Bunlardan biri Manuel Locatelli. Takım arkadaşlarıyla iletişim kurma şekli mükemmel. Onu örnek alabilir." açıklamasını yaptı.



BU SEZON KENAN YILDIZ



Juventus'ta bu sezon 25 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



