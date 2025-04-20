TFF ve kulüplerden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kocaelispor'un Trednyol Süper Lig'e yükselişi dolayısıyla tebrik mesajları yayımladı.TFF'nin kutlama mesajında, "Trendyol 1. Lig'de Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenmesinin ardından Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'u tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.Galatasaray Kulübünden yapılan paylaşımda, "Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u başarısından dolayı tebrik ederiz. Hoş geldiniz." denildi.Fenerbahçe Kulübü de "Süper Lig'e hoş geldiniz" mesajı paylaşıldı.Trabzonspor Kulübünden ise "Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u tebrik ediyoruz. Süper Lig'e hoş geldiniz." açıklamasında bulunuldu.