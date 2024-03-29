TFF'den Fenerbahçe'ye yeni erteleme teklifi!

Fenerbahçe, oynanacak Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesini TFF'ye iletmiş fakat bu teklif Galatasaray'ın karşı çıkması nedeniyle kabul edilmemişti. Son gelişmeye göre Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sarı-lacivertli ekibe yeni bir öneri geldiği ortaya çıktı.
ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI
Sarı-Lacivertli Yönetim, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Divan Kurulu öncesi önceki akşam Faruk Ilgaz Tesisleri'inden iftar verdi. Organizasyona başta eski yöneticiler olmak üzere camianın önemli isimleri davet edildi. Katılım, beklenenden de yüksek oldu. Yönetimin davetine Şekip Mosturoğlu, Abdullah Kiğılı, Necdet Ersoy, Hulusi Belgü, Selim Soydan, Atilla Kıyat, Ozan Balaban, Davut Dişli, Hamdi Akın, Mehmet Karasu, Orhan Demirel, Rahmi Eyüboğlu ve Ali Koç'un aday olmaması halinde başkanlık için yarışacağını açıklayan Sadettin Saran gibi isimler icabet etti.
'SÜPER KUPA'YA ÇIKMAYALIM'
Ali Koç ve yöneticilerin gece boyunca tüm konukların masalarına giderek kendileriyle fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Yönetim, 2 Nisan öncesi yapılan çalışmaları üyelerle paylaştı. Başkan Koç'un yemeğin ardından da genel bir konuşma yaptığı ve neden Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını bir kez daha detaylarıyla açıkladığı öğrenildi. Bazı üyelerinde söz alarak fikirlerini belirttiği, bir üyenin, "Süper Kupa'nın, Fenerbahçe ile Galatarasay arasında oynanması dışında bir önemi yok. Madem Avrupa maçımız öncesi erteleme talebimiz kabul edilmedi, o zaman finale çıkmayalım" önerisinde bulunduğu kaydedildi.
'TEŞEKKÜR EDERİZ'
İftara katılanların neredeyse tamamının, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'da yönetime destek vereceklerini dile getirdikleri öğrenildi. İftar davetine hem katılımın yüksek olması hem de gelen destek sözünün Ali Koç ve kurmayları tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Kulübün internet sitesinden dün yayınlanan mesajda, "Tarihi kongremiz öncesi kulübümüzün yanında olan, geçmiş dönemlerde Fenerbahçemiz'e hizmet etmiş değerli yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz" denildi.
TFF'DEN YENİ ÖNERİ
TFF'den Sarı-Lacivertliler'e yeni bir öneri geldiği ortaya çıktı. Buna göre, iki Olympiakos mücadelesinin arasında Karagümrük ile oynanacak lig müsabakasının ertelenmesi teklif edildi.
FENERBAHÇE ÖNERİYİ GERİ ÇEVİRDİ
Ancak Fenerbahçe'nin bu öneriyi geri çevirdiği öğrenildi. Yunanistan Futbol Federasyonu, 14 Nisan'dan Olympiakos'un PAOK ile oynayacağı maçı ertelemişti.
ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI
Sarı-Lacivertli Yönetim, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Divan Kurulu öncesi önceki akşam Faruk Ilgaz Tesisleri'inden iftar verdi. Organizasyona başta eski yöneticiler olmak üzere camianın önemli isimleri davet edildi. Katılım, beklenenden de yüksek oldu. Yönetimin davetine Şekip Mosturoğlu, Abdullah Kiğılı, Necdet Ersoy, Hulusi Belgü, Selim Soydan, Atilla Kıyat, Ozan Balaban, Davut Dişli, Hamdi Akın, Mehmet Karasu, Orhan Demirel, Rahmi Eyüboğlu ve Ali Koç'un aday olmaması halinde başkanlık için yarışacağını açıklayan Sadettin Saran gibi isimler icabet etti.
'SÜPER KUPA'YA ÇIKMAYALIM'
Ali Koç ve yöneticilerin gece boyunca tüm konukların masalarına giderek kendileriyle fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Yönetim, 2 Nisan öncesi yapılan çalışmaları üyelerle paylaştı. Başkan Koç'un yemeğin ardından da genel bir konuşma yaptığı ve neden Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını bir kez daha detaylarıyla açıkladığı öğrenildi. Bazı üyelerinde söz alarak fikirlerini belirttiği, bir üyenin, "Süper Kupa'nın, Fenerbahçe ile Galatarasay arasında oynanması dışında bir önemi yok. Madem Avrupa maçımız öncesi erteleme talebimiz kabul edilmedi, o zaman finale çıkmayalım" önerisinde bulunduğu kaydedildi.
'TEŞEKKÜR EDERİZ'
İftara katılanların neredeyse tamamının, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'da yönetime destek vereceklerini dile getirdikleri öğrenildi. İftar davetine hem katılımın yüksek olması hem de gelen destek sözünün Ali Koç ve kurmayları tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Kulübün internet sitesinden dün yayınlanan mesajda, "Tarihi kongremiz öncesi kulübümüzün yanında olan, geçmiş dönemlerde Fenerbahçemiz'e hizmet etmiş değerli yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz" denildi.
TFF'DEN YENİ ÖNERİ
TFF'den Sarı-Lacivertliler'e yeni bir öneri geldiği ortaya çıktı. Buna göre, iki Olympiakos mücadelesinin arasında Karagümrük ile oynanacak lig müsabakasının ertelenmesi teklif edildi.
FENERBAHÇE ÖNERİYİ GERİ ÇEVİRDİ
Ancak Fenerbahçe'nin bu öneriyi geri çevirdiği öğrenildi. Yunanistan Futbol Federasyonu, 14 Nisan'dan Olympiakos'un PAOK ile oynayacağı maçı ertelemişti.