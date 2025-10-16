16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
1-2
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
0-04'
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'ya ziyarette bulundu.

16 Ekim 2025 23:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti
 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti.

TFF'nin açıklamasına göre İtalya Futbol Federasyonu'nun Roma'daki merkez binasında gerçekleşen ziyarette TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile İtalya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Marco Brunelli de yer aldı.

15-17 Ekim tarihleri arasında Napoli'de düzenlenecek Akdeniz Diyalog Forumuna (MED) katılmak üzere İtalya'da bulunan Hacıosmanoğlu, ziyarette mevkidaşı Gravina ile iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
