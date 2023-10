TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt'ten EURO2032 açıklaması

Türkiye'nin İtalya ile birlikte EURO 2032'ye ortak ev sahibi olma başvurusunun UEFA tarafından kabul edilmesinin ardından TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, açıklamalarda bulundu.



"DOSYADA 3'Ü İSTANBUL'DAN 10 STAT VAR, 5'E İNDİRECEĞİZ"



Türkiye'deki maçlara ev sahipliği yapması muhtemel stadyumlar ile ilgili konuşan Eröğüt; "Adaylık dosyamızda 10 tane stadyum var, bunların 3 tanesi İstanbul'dan. Gerisi Anadolu'dan. 5 stadyuma indireceğiz. Ekim 2026'da açılış, kapanış maçları, kura çekim yerlerini Ekim 2026'ya kadar İtalyan arkadaşlarımızla birlikte belirleyeceğiz. Dosyamızdaki 10 stadyumdan 9'u hazır halde. Sadece Ankara Stadyumu'nu şu an yapıyoruz. Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde o stadyumun açılacağını düşünüyoruz. Bizim bir eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.



Ayrıca TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Türkiye-İtalya adaylık sunumunda yaptığı konuşmasında şunları söyledi:



"2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hedefimiz, bu toprakların bize emanet ettiği Mevlana'nın "Gel. Kim olursan ol, yine gel" anlayışı üzere tamamen insan odaklıdır. Her iki ülkenin de her yıl dünyanın dört bir yanından gelen on milyonlarca ziyaretçisi, Akdeniz'de Türkiye'nin ve İtalya'nın dillere destan misafirperverliğine alışıktır. Türkiye, dünya için modern bir buluşma noktasıdır. Havalimanlarımızın, altyapımızın ve herkes için konaklama imkânlarımızın zenginliği ve çeşitliliği gelişerek devam ediyor. Büyük bir vizyonun, işbirliğinin ve önemli stadyum yatırımlarının sonucu olarak, Futbol Ailesi'ni Türkiye'de ağırlamak ve bu turnuvaya ev sahipliği yapmak, uzun zamandır arzu ettiğimiz bir hedef.



İtalya'da olduğu gibi Türkiye'de de tarihle iç içeyiz ve bu da elbette pek çok insanın ülkelerimizi ziyaret nedenlerinden biri. Ancak mutlak taahhüdümüz, ileriye, geleceğe bakmak. Bugün hayal bile edilemeyen teknoloji, bu turnuvaya ev sahipliği yapmanın merkezinde yer alacak, en yüksek sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği sağlayacak ve unutulmaz deneyimler yaratacak."



"Futbolun gücünü kararlı bir strateji ile ve iki ülke değil tek bir futbol ailesi olarak birlikte çalışarak göstereceğiz"



Oyuncular, taraftarlar ve ev sahipliği yapacak iki ülkedeki insanlar için neyin önemli olduğunun farkında olduklarını ifade eden Erögüt, "Önümüzdeki 9 yıl boyunca, Devletimizin tam desteğiyle, tüm Futbol Ailesi ile birlikte, 2032'de düzenlenecek en iyi Avrupa Şampiyonası için her şeyi kusursuz bir şekilde hazırlamak için çalışmaya kararlıyız. Gelecek yıllardaki ev sahiplerinin hep en iyi Şampiyonaları sunacaklarını ve yüksek standartlar belirleyeceklerini biliyoruz. Buna inancımız tam. Planlarımızı bu deneyimlerle harmanlayıp, yaptıkları harika işleri geliştireceğiz. Kendi edindiğimiz tecrübeleri de gelecekte ev sahipliği yapacak ülkelerle paylaşacağız.



Futbolun, zor zamanlarda hayatlarımızı olumlu anlamda değiştirme gücünü hepimiz çok iyi biliyoruz. EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunun derin mirası, futbol aracılığıyla başta Türkiye ve İtalya'daki gençler olmak üzere milyonlarca insana dokunacak fırsatların önünü açmak olacak. 2032 yılına kadar ülkemizin dört bir yanındaki projelere ve tesislere yeni ortaklarla daha fazla yatırım planlarımız var. İki kıtayı buluşturan konumumuzu ve ortak ev sahipliği yapmanın kurallarını avantaja çevireceğiz. Pek çok şeyi paylaştığımız İtalya'daki dostlarımızla ortak taahhüdümüz, önümüzdeki 9 yıl ve sonrasında futbol aracılığıyla yeni dostluklar ve güçlü deneyimler yaratılmasına vesile olmaktır. Futbolun gücünü kararlı bir strateji ile ve iki ülke olarak değil tek bir futbol ailesi olarak birlikte çalışarak göstereceğiz." dedi.