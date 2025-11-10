TFF, bahis skandalı sonrası iki ligi erteledi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, aldığı kararla Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e 2 hafta ara verdi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Nesine 2. Lig'den 282 ve Nesine 3. Lig'den 629 oyuncunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından bu liglere 2 hafta ara verildi.



Bu kararla birlikte Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in sezon planlaması da değişti.



