Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, aldığı kararla Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e 2 hafta ara verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Nesine 2. Lig'den 282 ve Nesine 3. Lig'den 629 oyuncunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından bu liglere 2 hafta ara verildi.
Bu kararla birlikte Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in sezon planlaması da değişti.
TFF, bahis skandalı sonrası iki ligi erteledi!
TFF, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verildiğini açıkladı. Yetkililer lisans kayıt sorunlarını aşmak için FIFA ile görüşmelere başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, aldığı kararla Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e 2 hafta ara verdi.
