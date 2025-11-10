TFF, bahis skandalı sonrası iki ligi erteledi!

TFF, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verildiğini açıkladı. Yetkililer lisans kayıt sorunlarını aşmak için FIFA ile görüşmelere başladı.

calendar 10 Kasım 2025 19:31 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 20:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, aldığı kararla Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e 2 hafta ara verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Nesine 2. Lig'den 282 ve Nesine 3. Lig'den 629 oyuncunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından bu liglere 2 hafta ara verildi.

Bu kararla birlikte Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in sezon planlaması da değişti.

