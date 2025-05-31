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TFF 2. Lig' e çıkan Kahramanmaraş İstiklalspor'un başkanı basına konuştu

Kahramanmaraş İstiklalspor yetkilileri basın mensuplarıyla buluştu.

calendar 31 Mayıs 2025 19:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF 2. Lig' e çıkan Kahramanmaraş İstiklalspor'un başkanı basına konuştu
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TFF 3. Lig play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Kahramanmaraş İstiklalspor yetkilileri basın mensuplarıyla bir araya geldi.

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden yapılandırılan ve kısa sürede elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken kulübün Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, Şairler Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte, şehrin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan başarı hikayesinin birlik ve inançla yazıldığını söyledi.

Bu sezonun en büyük kazancının, Kahramanmaraş halkının aynı duygu etrafında birleşmesi olduğunu aktaran Akarca, "Bu şehirde insanlar kalpten bir araya gelince, ortak dertte ve ortak sevinçte buluşunca Allah'ın da yardımıyla başarı geliyor. Asıl gururumuz vesile olduğumuz mutluluk oldu. Allah hepimizin gönlüne göre verdi. Yola iyi niyetle çıktık ve herkes canı gönülden çalıştı. Allah da gönlümüzü görerek nasip etti." diye konuştu.

Yeni sezon hedeflerine de değinen Akarca, mücadele düzeyinin artacağına dikkati çekerek, artık ligde ciddi şehir takımları olduğunu vurguladı.

Akarca, bundan sonra rekabetin çok daha zor olacağına işaret ederek, play-off'u kovalayacak bir takım kuracaklarını ve şehri hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.
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