22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
3-1
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
3-2
22 Eylül
Marsilya-PSG
1-0
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
0-072'
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-3
22 Eylül
Millwall-Watford
1-090'

TFF 2. Lig'de 5. hafta sona erdi!

TFF 2. Lig'de 5. haftanın sonunda Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta da Batman Petrolspor liderliklerini sürdürdü.

calendar 22 Eylül 2025 23:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
TFF 2. Lig'de 5. hafta sona erdi!
TFF 2. Lig'de 5. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta da Batman Petrolspor liderliklerine devam etti.

Ligde 5. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- Kırmızı Grup:


  O G B M A Y AV P
1.BURSASPOR 5 5 0 0 19 1 18 15
2.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ 5 4 1 0 10 4 6 13
3.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ 5 3 1 1 13 4 9 10
4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 5 3 1 1 12 5 7 10
5.MUŞ SPOR KULÜBÜ 5 3 1 1 10 3 7 10
6.MARDİN 1969 SPOR 5 3 1 1 9 4 5 10
7.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR 5 3 0 2 11 4 7 9
8.KUZEY BORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 5 2 3 0 8 2 6 9
9.ALİAĞA FUTBOL 5 3 0 2 7 3 4 9
10.ANKARA DEMİRSPOR 5 2 2 1 5 5 0 8
11.KCT 1461 TRABZON FK 5 1 3 1 6 5 1 6
12.FETHİYESPOR 5 1 2 2 9 8 1 5
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 5 1 2 2 5 7 -2 5
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 5 1 2 2 6 9 -3 5
15.SOMASPOR 5 0 1 4 2 12 -10 1
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 5 0 0 5 1 13 -12 0
17.ADANASPOR 5 0 0 5 1 26 -25 0
18.YENİ MALATYASPOR 5 0 0 5 3 22 -19 -30
NOT: Yeni Malatyaspor'un 30 puanı silinmiştir.

 

- Beyaz Grup:

  O G B M A Y AV P
1.BATMAN PETROL SPOR 5 5 0 0 14 3 11 15
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 5 4 1 0 10 4 6 13
3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 4 3 1 0 8 4 4 10
4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR 5 3 0 2 9 6 3 9
5.MUĞLASPOR KULÜBÜ 4 2 2 0 11 2 9 8
6.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 4 2 2 0 11 7 4 8
7.MERKÜR JET ERBAASPOR 5 2 2 1 8 7 1 8
8.İSKENDERUNSPOR 5 2 1 2 7 5 2 7
9.KARACABEY BELEDİYE SPOR 5 2 1 2 6 5 1 7
10.GMG KASTAMONUSPOR 5 2 0 3 7 7 0 6
11.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK 5 1 3 1 6 7 -1 6
12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 5 1 2 2 4 8 -4 5
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 5 0 4 1 4 5 -1 4
14.BEYKOZ ANADOLU SPOR 4 1 1 2 2 4 -2 4
15.MKE ANKARAGÜCÜ 4 1 1 2 4 7 -3 4
16.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 5 0 2 3 4 10 -6 2
17.ALTINORDU 5 0 2 3 2 8 -6 2
18.KEPEZ SPOR FUTBOL 5 0 2 3 3 11 -8 2
19.BUCASPOR 1928 5 0 1 4 5 15 -10 1
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
