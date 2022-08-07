Tekvandoda milli sporcudan altın madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya elde etti.



Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı.



Kadınlar +68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Sude Yaren Uzunçavdar, finalde karşılaştığı Güney Koreli Sugee Jung'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu ayrıca şampiyonanın en iyi kadın sporcusu ödülüne de layık görüldü. Sude Yaren Uzunçavdar'a ödülünü Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Başkanı Chungwon Choue takdim etti.



Milliler organizasyonu 1 altın, 2 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya ile tamamladı.









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