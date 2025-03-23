Tekerlekli Sandalye Basketbol'da Beşiktaş, derbide galip!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, evinde Beşiktaş Tüpraş'ı konuk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 22-21 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, ilk yarıyı 42-36 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta farkı açan Beşiktaş, son çeyreğe 9 sayı farkla önde girdi: 53-62.
Son periyotta Fenerbahçe 9 sayılık farkı kapatırken, mücadele 82-82'lik skorla uzatmaya taşındı. Uzatma bölümünde rakibine 5 sayı farkla üstünlük kuran Beşiktaş, parkeden 95-90 galip ayrıldı.
İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı seride üçüncü maç 29 veya 30 Mart'ta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Kazanan takım finalde Galatasaray'ın rakibi olacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 22-21 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, ilk yarıyı 42-36 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta farkı açan Beşiktaş, son çeyreğe 9 sayı farkla önde girdi: 53-62.
Son periyotta Fenerbahçe 9 sayılık farkı kapatırken, mücadele 82-82'lik skorla uzatmaya taşındı. Uzatma bölümünde rakibine 5 sayı farkla üstünlük kuran Beşiktaş, parkeden 95-90 galip ayrıldı.
İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı seride üçüncü maç 29 veya 30 Mart'ta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Kazanan takım finalde Galatasaray'ın rakibi olacak.