Tedesco: 'Moses, Moskova'ya geldiği için mutluyum'

Spartak Moskova Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yeni transferleri Victor Moses ile ilgili konuştu.



Nijeryalı oyuncunun tecrübesine dikkat çeken Tedesco, "Moses'i iyi biliyorum, büyük takımlarda oynadı. 5 defans oynamayı biliyor, çok tecrübeli bir futbolcu. Son birkaç maçını da izledim, iyi gözüküyor. Moses, Spartak'a geldiği için mutluyum" ifadelerini kullandı.



EMENIKE: "MOSES İÇİN İYİ SEÇENEK"



Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Emmanuel Emenike de transferi değerlendirirken, "Spartak, Moses için iyi bir seçenek. Orada 2 yıl oynadım ve mutluydum. Hem Moses, hem de Spartak bu transferden fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.



Spartak Moskova, Victor Moses'i Inter'den sezon sonuna kadar kiraladı.



