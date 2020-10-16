Tedesco: "Moses, Moskova'ya geldiği için mutluyum"

Spartak Moskova Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve eski Fenerbahçe oyuncusu Emenike, Moses transferini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Tedesco: 'Moses, Moskova'ya geldiği için mutluyum'
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16 Ekim 2020 22:55
Spartak Moskova Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yeni transferleri Victor Moses ile ilgili konuştu.

Nijeryalı oyuncunun tecrübesine dikkat çeken Tedesco, "Moses'i iyi biliyorum, büyük takımlarda oynadı. 5 defans oynamayı biliyor, çok tecrübeli bir futbolcu. Son birkaç maçını da izledim, iyi gözüküyor. Moses, Spartak'a geldiği için mutluyum" ifadelerini kullandı.

EMENIKE: "MOSES İÇİN İYİ SEÇENEK"

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Emmanuel Emenike de transferi değerlendirirken, "Spartak, Moses için iyi bir seçenek. Orada 2 yıl oynadım ve mutluydum. Hem Moses, hem de Spartak bu transferden fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Spartak Moskova, Victor Moses'i Inter'den sezon sonuna kadar kiraladı.



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