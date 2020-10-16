Tedesco: 'Moses, Moskova'ya geldiği için mutluyum'

Spartak Moskova Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yeni transferleri Victor Moses ile ilgili konuştu.
Nijeryalı oyuncunun tecrübesine dikkat çeken Tedesco, "Moses'i iyi biliyorum, büyük takımlarda oynadı. 5 defans oynamayı biliyor, çok tecrübeli bir futbolcu. Son birkaç maçını da izledim, iyi gözüküyor. Moses, Spartak'a geldiği için mutluyum" ifadelerini kullandı.
EMENIKE: "MOSES İÇİN İYİ SEÇENEK"
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Emmanuel Emenike de transferi değerlendirirken, "Spartak, Moses için iyi bir seçenek. Orada 2 yıl oynadım ve mutluydum. Hem Moses, hem de Spartak bu transferden fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Spartak Moskova, Victor Moses'i Inter'den sezon sonuna kadar kiraladı.
Nijeryalı oyuncunun tecrübesine dikkat çeken Tedesco, "Moses'i iyi biliyorum, büyük takımlarda oynadı. 5 defans oynamayı biliyor, çok tecrübeli bir futbolcu. Son birkaç maçını da izledim, iyi gözüküyor. Moses, Spartak'a geldiği için mutluyum" ifadelerini kullandı.
EMENIKE: "MOSES İÇİN İYİ SEÇENEK"
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Emmanuel Emenike de transferi değerlendirirken, "Spartak, Moses için iyi bir seçenek. Orada 2 yıl oynadım ve mutluydum. Hem Moses, hem de Spartak bu transferden fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Spartak Moskova, Victor Moses'i Inter'den sezon sonuna kadar kiraladı.