Tedesco'dan saha içine yeni lider kararı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, orta saha kurgusunda yeniden değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
ORTA SAHADA DEĞİŞİKLİK
Genç çalıştırıcı, Asensio–Talisca ikilisinden beklediği sertlik ve dinamizmi bulamayınca bu bölgede yeni bir formül üzerinde duruyor. Tedesco'nun planına göre, Meksikalı yıldız Edson Alvarez orta sahaya kaydırılacak.
ORTA SAHADA YENİ İKİLİ
İsmail Yüksek'in son haftalarda yükselen performansını da dikkate alan İtalyan teknik adam, Alvarez–İsmail ikilisini birlikte sahaya sürmeyi planlıyor. Bu değişiklikle hem mücadele gücünü artırmak hem de oyunun merkezinde dengeyi sağlamak hedefleniyor.
SAHA İÇİNE YENİ LİDER
Tedesco'nun bir diğer amacı ise takımdaki liderlik eksikliğini gidermek. Meksika Milli Takımı'nın kaptanı olan Alvarez'in tecrübesi ve karakteriyle takımın saha içi liderlerinden biri olması bekleniyor. Öte yandan Slovakya Milli Takımı kaptanı Skriniar da savunmada lider rolünü üstlenmeye devam edecek.
Böylece Tedesco, hem savunmada hem orta sahada iki deneyimli isme güvenerek takımın saha içi iletişimini ve oyun disiplinini güçlendirmeyi planlıyor.
