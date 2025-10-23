Tedesco'dan Marco Asensio'ya özel talimat!

Fenerbahçe'de Marco Asensio, Avrupa Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçına odaklandı.
TEDESCO'DAN ŞUT EMRİ
Süper Lig'de 2 golü bulunan Marco Asensio, Avrupa Kupaları'nda henüz hesabı açamadı. İspanyol yıldız, Stuttgart karşısında buna bir son vermek istiyor. Dinamo Zagreb ve Nice maçlarını boş geçen deneyimli futbolcuya Tedesco da şut emri verdi.
Geçmişte sol ayağıyla jenerik golleri bulunan Asensio benzerlerini sarılacivertli formayla da atmayı planlıyor.
Bu sezon sarı-laciverliler ile 7 maçta forma giyen İspanyol yıldız, 2 gollük performans sergiledi.
