Tedesco'dan futbolculara mesaj: 'Bu süreci aşacağız'

Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlayan sarı-lacivertliler, evlerinde Nice'i mağlup ederek moral bulmuşlardı. Kanarya'nın Kadıköy'de bugünkü konuğu Stuttgart.
Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğe adım attığı kulüp olan Stuttgart, Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yaptı. 7 maç sonunda 5 galibiyet, 2 yenilgi ile 3. sıradalar. Avrupa Ligi'nde ise 1'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe'de futbolcular, Alman panzeri karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak.
TOPLANTIDA MORAL AŞILADI
Kanarya'da teknik direktör Domenico Tedesco, son Karagümrük maçında galibiyete rağmen oynanan futbol beğenilmediği için eleştirilen öğrencilerine sahip çıktı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, son idmanda futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı.
Kendilerindeki potansiyeli artık sahada göstermeleri gerektiğini söyledi. Tedesco "Hepinize güveniyorum. İyi oyun ve galibiyetlerle bu süreci aşacağız" dedi. Bugün tribünlerde yerini alacak 50 bin Fenerbahçe taraftarı da Stuttgart'a Kadıköy cehennemini yaşatmaya hazırlanıyor.
