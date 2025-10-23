22 Ekim
Tedesco'dan futbolculara mesaj: "Bu süreci aşacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart maçı öncesi idmanda futbolcularıyla konuştu.

23 Ekim 2025 08:43
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlayan sarı-lacivertliler, evlerinde Nice'i mağlup ederek moral bulmuşlardı. Kanarya'nın Kadıköy'de bugünkü konuğu Stuttgart.

Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğe adım attığı kulüp olan Stuttgart, Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yaptı. 7 maç sonunda 5 galibiyet, 2 yenilgi ile 3. sıradalar. Avrupa Ligi'nde ise 1'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe'de futbolcular, Alman panzeri karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak.

TOPLANTIDA MORAL AŞILADI

Kanarya'da teknik direktör Domenico Tedesco, son Karagümrük maçında galibiyete rağmen oynanan futbol beğenilmediği için eleştirilen öğrencilerine sahip çıktı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, son idmanda futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı.

Kendilerindeki potansiyeli artık sahada göstermeleri gerektiğini söyledi. Tedesco "Hepinize güveniyorum. İyi oyun ve galibiyetlerle bu süreci aşacağız" dedi. Bugün tribünlerde yerini alacak 50 bin Fenerbahçe taraftarı da Stuttgart'a Kadıköy cehennemini yaşatmaya hazırlanıyor. 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.