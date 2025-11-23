Tedesco'dan derbi öncesi uyarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor maçı öncesinde oyuncularını uyardı.
DERBİ ÖNCESİ UYARI
Galatasaray ile oynanacak zorlu derbi mücadelesine kayıp yaşamadan çıkmanın önemine vurgu yapan Alman çalıştırıcı, "Rize deplasmanı ligdeki her takım için zor. Rakibimiz ligde son 4 maçını kaybetmedi. Bu yüzden maçta tam odak olmalıyız.
Haftaya derbide Galatasaray'ın karşısına kayıp yaşamadan çıkmalıyız. Bunu başarırsak derbiye daha moralli hazırlanabiliriz. İlk dakikadan itibaren galibiyeti istediğimizi gösterelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
"KADRODA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"
Son olarak kadroda her zaman bir rotasyon olabileceğini belirten genç teknik adam, "Aranızda üzerine çok fazla yük binen isimler var. Her maça aynı kadro ile çıkacağız gibi bir kural yok. Bu yüzden hepiniz hazır olmalısınız. Herkes bir gün şans bulacak. Rize maçında zorunlu değişiklik yapmamız gerekecek. Bu nedenle yedek kalan küsmesin, sadece çalışsın ve hazır olsun" sözlerini sarf etti.
