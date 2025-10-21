21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

TBF Akademi, kullanıma sunuldu

TBF Akademi, TBF Basketbol Spor Lisesi öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

calendar 21 Ekim 2025 16:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TBF Akademi, kullanıma sunuldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2017 yılında hazırlıklarına başlanan ve 2020 yılından itibaren erişime açılan TBF Akademi dijital eğitim platformu, TBF Basketbol Lisesi öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

Federasyonun açıklamasına göre TBF Akademi'nin TBF Basketbol Lisesi öğrencilerine tanıtımı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Temsilciler Kurulu Başkanı Emin Balcı, TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, TBF Basketbol Spor Lisesi Müdürü Turgay Nail Bezek ile Erkek Ligleri ve Basketbol Süper Ligi Müdürü Osman Sarısoy katılarak birer konuşma yaptı.

Basketbolun tüm paydaşlarının erişimine açık olan platformda antrenörlük, hakemlik, sporcu gelişimi, performans analizi, sağlık, iletişim ve yönetişim gibi alanlarda 320'den fazla eğitim ile 5 binin üzerinde eğitim materyali yer alıyor. Platform, basketbolun tüm unsurlarını kapsayan zengin içerik yapısıyla Türk basketboluna bilgi ve deneyim kazandırmayı sürdürüyor.

TBF Akademi, basketbol ekosisteminin bilgiye erişimini kolaylaştırarak eğitimin dijital dönüşümüne katkı sunmayı hedefliyor. TBF Basketbol Lisesi öğrencilerinin bu platformu aktif şekilde kullanmasıyla, basketbolun bilimsel ve akademik temelleriyle desteklenen yeni bir öğrenme kültürünün güçlenmesi amaçlanıyor.

