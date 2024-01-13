Tayyip Talha Sanuç: 'Hocamız bizden tutku istedi'

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, 3-0 kazanılan Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Tayyip Talha, "Maalesef çok üzücü bir haber aldık. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. İnşallah ülke olarak böyle bir acı tekrar yaşamayız ve bu son olur. Takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. Sahada çok iyi bir mücadele verdi. Zaten böyle mücadele ettiğimizde herkes birbirine yardımcı olduğunda her maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Geçen hafta da bu oyunu göstermiştik. Farklı şekilde kazanmıştık." dedi.
Uzun süren sakatlığı için konuşan genç oyuncu, "Kendi adıma konuşacak olursam 9 ay sonra art arda dört gün içinde iki maça çıkmak kolay değildi ama dokuz aydır zaten bu günlerin hayalini kuruyordum. Dokuz aydır her gece bu maçların hayalini kafamda oynuyordum. Fiziksel olarak da iyi dönmek benim için çok önemliydi. Bunun için çok çalıştım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii ki yüzde 100 değilim ama zamanla daha iyi olacağına inanıyorum. Beşiktaş'a yakışır şekilde mücadele edeceğime inanıyorum." dedi.
İyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Tayyip Talha, "Maalesef çok üzücü bir haber aldık. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. İnşallah ülke olarak böyle bir acı tekrar yaşamayız ve bu son olur. Takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. Sahada çok iyi bir mücadele verdi. Zaten böyle mücadele ettiğimizde herkes birbirine yardımcı olduğunda her maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Geçen hafta da bu oyunu göstermiştik. Farklı şekilde kazanmıştık." dedi.
Uzun süren sakatlığı için konuşan genç oyuncu, "Kendi adıma konuşacak olursam 9 ay sonra art arda dört gün içinde iki maça çıkmak kolay değildi ama dokuz aydır zaten bu günlerin hayalini kuruyordum. Dokuz aydır her gece bu maçların hayalini kafamda oynuyordum. Fiziksel olarak da iyi dönmek benim için çok önemliydi. Bunun için çok çalıştım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii ki yüzde 100 değilim ama zamanla daha iyi olacağına inanıyorum. Beşiktaş'a yakışır şekilde mücadele edeceğime inanıyorum." dedi.