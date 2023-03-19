Tayyip Talha, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"A Milli Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişiklik yapıldı.
Tayyip Talha Sanuç'un bugün gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda, Beşiktaş - İstanbulspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"A Milli Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişiklik yapıldı.
Tayyip Talha Sanuç'un bugün gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda, Beşiktaş - İstanbulspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."
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