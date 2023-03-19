Tayyip Talha, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Tayyip Talha, milli takım kadrosundan çıkarıldı
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19 Mart 2023 21:34
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"A Milli Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişiklik yapıldı.

Tayyip Talha Sanuç'un bugün gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda, Beşiktaş - İstanbulspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."

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