Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve hakem Yasin Kol'un yönettiği mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Ankaragücü oldu.



GOL EMRE KILINÇ, ASİST TAYLAN ANTALYALI



Karşılaşmanın 16. dakikasında Ankaragücü Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golde asisti yapan isim ise tıpkı Emre Kılınç gibi Galatasaray'dan transfer edilen Taylan Antalyalı oldu. Emre Kılınç Ankaragücü'ndeki ilk golünü atarken, Taylan Antalyalı da ilk asistini yaptı. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



ETHEMİ BERABERLİĞİ GETİRDİ



Maçın ikinci yarısında ise İstanbulspor beraberliği aradı. 55. dakikada Ethemi topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu. Maçın 90+2. dakikasında Ankaragücü Ali Sowe'un attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçı Ankaragücü kazanan taraf oldu.



İKİ TAKIMIN DURUMU VE FİKSTÜRÜ



Bu sonucun ardından Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü 7 puana yükselirken, Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor ise 8 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta İstanbulspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Fenerbahçe ile 3 puan mücadelesi verecek.



İKİ TAKIMIN DURUMU VE FİKSTÜRÜ



Bu sonucun ardından Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü 7 puana yükselirken, Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor ise 8 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta İstanbulspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Fenerbahçe ile 3 puan mücadelesi verecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmadaki ilk önemli atak, 11. dakikada konuk ekip MKE Ankaragücü'nden geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.



16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Önündeki boş alanı katederek ceza sahası önüne kadar gelen Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı ara pasla sağ çaprazda bekleyen Emre Kılınç'la buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top, yan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 0-1



28. dakikada MKE Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı, topu bu kez Beridze'yle buluşturdu. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Emre Kılınç, şutunu çekti. Kaleci Jensen topu kontrol etti.



39. dakikada sarı-lacivertli ekip yine etkili geldi. Ceza sahası içindeki Emre Kılınç, defans oyuncusunu çalımla geçmeye çalışırken seken top Sowe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasından vuruşunda, kaleci Jensen gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada konuk ekip MKE Ankaragücü, geliştirdiği kontratakta ikinci yarının ilk tehlikesini yarattı. Defanstan dönen topla yarı alanında buluşan Sowe, driplingle topu karşı kaleye kadar taşıdı. Kaleci Jensen'le karşı karşıya kalan Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



55. dakikada ev sahibi İstanbulspor, ilk etkili atağında beraberlik golünü buldu. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın yerden içeriye kestiği top, defanstaki Oğuz Ceylan'ın ayağından sekerek havalandı. Arka direkte bekleyen Ethemi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



76. dakikada Rroca'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda, top uzak köşeden dışarı çıktı.



90+1. dakikada konuk ekip, bulduğu golle tekrar öne geçti. Sol kanattan Jese Rodriguez'in yerden sert çıkardığı topu kaleci Jensen çeldi. Havalanan top, Sowe'nin kafa vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-2



Karşılaşma, konuk MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle bitti.



Stat: Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Ali Tuna



İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic (Dk. 62 Melih Kabasakal), Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 77 Cajic), Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz (Dk. 77 Guri)



MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan (Dk. 90 Bahadır Han Güngördü), Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Pedro Rodrigues), Tolga Ciğerci, Emre Kılınç (Dk. 66 Jese Rodriguez), Pedrinho (Dk. 76 Zahid), Beridze (Dk. 76 Chatzigiovanis), Sowe



Goller: Dk. 16 Emre Kılınç, Dk. 90+1 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 55 Ethemi (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 14 Muammer Sarıkaya, Dk. 29 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 80 Pedro Rodrigues, Dk. 87 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)





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