Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 14. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda, erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda Fatma Karasu birinci oldu.



Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 21 kilometrelik yarı maraton, 447 sporcunun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.



Aynı yerde sona eren yarışmanın erkekler klasmanında Kenyalı sporcu Benard Cheruiyot Sang 1.05.16'lık derecesiyle birinci oldu, kadınlarda da Fatma Karasu 1.13.56'lık süresiyle ilk sırayı elde etti.



Maratona, engelli gençler Yusuf Polat ve Furkan Eymen kendileri için hazırlanan birleştirilmiş tekerlekli sandalyeyle katıldı. Organizasyon kapsamında 3 kilometrelik halk koşusu da düzenlendi. Yarışlarda dereceye girenlere ödül ve madalyaları verildi.



Maratonda dereceye giren sporcular şunlar:



YARI MARATON ERKEKLER



1. Benard Cheruiyot Sang (Kenya) - 1.05.16



2. Sezgin Ataç (Türkiye) - 1.05.17



3. Fetene Alemu Regasa (Etiyopya) - 1.06.18



YARI MARATON KADINLAR



1. Fatma Karasu (Türkiye) - 1.13.56



2. Yayla Günen (Türkiye) 1.13.56



3. Bahar Atalay (Türkiye) - 1.14.34





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