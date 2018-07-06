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Tarık Çamdal için Galatasaray'dan açıklama

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımda geleceği merak edilen Tarık Çamdal hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Tarık Çamdal için Galatasaray'dan açıklama
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06 Temmuz 2018 17:32
Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımdan yüksek bir ücret almasına rağmen takımda forma giyemeyen Tarık Çamdal ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TARIK ÇAMDAL'A KULÜP ARIYORUM"

Tarık Çamdal'ın durumuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunu aktaran Abdurrahim Albayrak, "Tarık Çamdal ile geçen görüştüm. 200 bin euro tasarruf ettik ondan. Geleceğiyle ilgili kulüp arıyorum." dedi.

"TARIK ÇAMDAL İLE KONUŞUYORUM..."

Abdurrahim Albayrak ayrıca "Tarık Çamdal'la konuşuyorum. 'Oynaman lazım' diyorum. Belki, Almanya'ya gidecek. 1 sene daha oynamazsa kendisine bir daha kulüp bulamayabilir. Benim de yardımlarımla bu sene kendine bir takım bulacak." diye konuştu."

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