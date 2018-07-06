"TARIK ÇAMDAL'A KULÜP ARIYORUM"

"TARIK ÇAMDAL İLE KONUŞUYORUM..."

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımdan yüksek bir ücret almasına rağmen takımda forma giyemeyen Tarık Çamdal ile ilgili açıklamalarda bulundu.Tarık Çamdal'ın durumuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunu aktaran Abdurrahim Albayrak, "Tarık Çamdal ile geçen görüştüm. 200 bin euro tasarruf ettik ondan. Geleceğiyle ilgili kulüp arıyorum." dedi.Abdurrahim Albayrak ayrıca "Tarık Çamdal'la konuşuyorum. 'Oynaman lazım' diyorum. Belki, Almanya'ya gidecek. 1 sene daha oynamazsa kendisine bir daha kulüp bulamayabilir. Benim de yardımlarımla bu sene kendine bir takım bulacak." diye konuştu."