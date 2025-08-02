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Taremi'de rekabet kızıştı: Beşiktaş'a zorlu rakipler!

İranlı golcü Mehdi Taremi'nin bu yaz transfer döneminde Inter'den ayrılması bekleniyor. Premier Lig ekipleri ve Beşiktaş, golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

calendar 02 Ağustos 2025 14:25 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 14:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Taremi'de rekabet kızıştı: Beşiktaş'a zorlu rakipler!
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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Inter'e transfer olan ve etkisiz bir performans sergileyen Mehdi Taremi'nin İtalyan kulübünden ayrılması bekleniyor.

PREMİER LİG EKİPLERİ VE BEŞİKTAŞ TALİP

Avrupa'dan birçok kulüp İranlı golcü için ilgi gösteriyor. Premier Lig ekiplerinden Fulham, West Ham, Nottingham Forest, Leeds United ve Süper Lig temsilcisi Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Mehdi Taremi, Brezilya ekibi Botafogo'dan gelen teklifi ise Avrupa'da oynama isteği sebebiyle geri çevirdiği belirtiliyor.

INTER'IN BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ 

Corriero dello Sports'un haberine göre; Inter'in Taremi için planları değişmedi. Milano ekibi, İranlı golcüyü elden çıkarmak isterken oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan ve bu maçların sadece 10 tanesinde ilk on birde başlayan Mehdi Taremi, 3 gol ve 9 asist ile takımına katkı sağladı.

 

 



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