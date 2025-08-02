Taremi'de rekabet kızıştı: Beşiktaş'a zorlu rakipler!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Inter'e transfer olan ve etkisiz bir performans sergileyen Mehdi Taremi'nin İtalyan kulübünden ayrılması bekleniyor.



PREMİER LİG EKİPLERİ VE BEŞİKTAŞ TALİP



Avrupa'dan birçok kulüp İranlı golcü için ilgi gösteriyor. Premier Lig ekiplerinden Fulham, West Ham, Nottingham Forest, Leeds United ve Süper Lig temsilcisi Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.



AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR



Mehdi Taremi, Brezilya ekibi Botafogo'dan gelen teklifi ise Avrupa'da oynama isteği sebebiyle geri çevirdiği belirtiliyor.



INTER'IN BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ



Corriero dello Sports'un haberine göre; Inter'in Taremi için planları değişmedi. Milano ekibi, İranlı golcüyü elden çıkarmak isterken oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor.



PERFORMANSI



Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan ve bu maçların sadece 10 tanesinde ilk on birde başlayan Mehdi Taremi, 3 gol ve 9 asist ile takımına katkı sağladı.









