24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
1-141'
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
2-0DA
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-038'
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
2-251'
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-283'
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-141'
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
2-0DA
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-1DA
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
0-09'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
0-010'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
0-241'
24 Eylül
Nice-Roma
0-040'
24 Eylül
Freiburg-Basel
1-041'
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
0-037'
24 Eylül
Braga-Feyenoord
0-041'
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
1-239'
24 Eylül
Como-Sassuolo
2-036'

Tammy Abraham: "Benim için sürpriz değildi"

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham, Kayserispor maçı sonrası konuştu.

calendar 24 Eylül 2025 22:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tammy Abraham: 'Benim için sürpriz değildi'
Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMIZIN KALİTESİNE İNANIYORUM"

Abraham, galibiyetin kendisi için sürpriz olmadığını dile getirerek, "Benim için sürpriz değil. Her gün idmanlarda gördüğüm çok iyi, kaliteli bir takımımız var. Eksiklerimiz vardı ama galibiyet için yeterli oyuncumuz vardı. Her şeyimizi verdik kazanmak için. Böyle devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



"SEZONUN BAŞINDAYOZ, GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni sezonun başında olduklarını vurgulayan İngiliz santrfor, "Hala sezonun başındayız, birbirimize alışıyoruz. Son maç benim ve takım için kötü geçti. Bugün kazandık. Kazandıkça işler daha iyiye gidecektir." dedi. 

"GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Kendi performansına da değinen Abraham, "Ben de bugün gol attığım için mutluyum. Her maçı kazanmak istiyoruz." sözleriyle galibiyetin ve golün kendisine verdiği mutluluğu dile getirdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
