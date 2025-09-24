Tammy Abraham: 'Benim için sürpriz değildi'

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"TAKIMIMIZIN KALİTESİNE İNANIYORUM"



Abraham, galibiyetin kendisi için sürpriz olmadığını dile getirerek, "Benim için sürpriz değil. Her gün idmanlarda gördüğüm çok iyi, kaliteli bir takımımız var. Eksiklerimiz vardı ama galibiyet için yeterli oyuncumuz vardı. Her şeyimizi verdik kazanmak için. Böyle devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun başında olduklarını vurgulayan İngiliz santrfor,dedi.Kendi performansına da değinen Abraham,sözleriyle galibiyetin ve golün kendisine verdiği mutluluğu dile getirdi.