Talisca: 'Yüksek performans ortaya koyduk'

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Bodrum FK maçındaki galibiyeti değerlendirdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Talisca, "Öncelikle Türkiye'nin, Türk halkının, tüm insanların Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye için çok önemli bir gün. Sözlerime böyle başlamak istiyorum." dedi.
Açıklamalarına devam eden Brezilyalı yıldız, "Bana göre iyi ve yüksek bir performans ortaya koyduk. Neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Galibiyet aldık ve mutluyuz." diye konuştu.
Talisca, son olarak, "Bugün takım olarak maçı kazanmayı çok istedik her zamanki gibi. Takımda çok kaliteli oyuncular var. Bu hafta çok sıkı çalıştık ve odaklandık. Yapmamız gerekenleri yaptık. Bundan sonra da hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.
Talisca, "Öncelikle Türkiye'nin, Türk halkının, tüm insanların Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye için çok önemli bir gün. Sözlerime böyle başlamak istiyorum." dedi.
Açıklamalarına devam eden Brezilyalı yıldız, "Bana göre iyi ve yüksek bir performans ortaya koyduk. Neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Galibiyet aldık ve mutluyuz." diye konuştu.
Talisca, son olarak, "Bugün takım olarak maçı kazanmayı çok istedik her zamanki gibi. Takımda çok kaliteli oyuncular var. Bu hafta çok sıkı çalıştık ve odaklandık. Yapmamız gerekenleri yaptık. Bundan sonra da hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.