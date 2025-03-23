Talisca'ya büyük sorumluluk!

Fenerbahçe, milli aranın ardından kritik maçlara hazırlanırken, forvet hattındaki eksiklikler nedeniyle gözler Anderson Talisca'ya çevrildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
FORVETTE BÜYÜK KRİZ
Sarı-lacivertliler, Bodrum FK maçına önemli eksiklerle çıkacak. En-Nesyri, Fas Milli Takımı'ndan yorgun dönerken, Edin Dzeko'nun burnu kırık. Cenk Tosun ise Urawa Red Diamonds'a transfer olduğu için forma giyemeyecek. Bu durum, hücum hattında büyük bir boşluk yaratırken, Mourinho'nun planlarında Talisca'nın önemi arttı.
MOURINHO GÜVENİYOR
Sezonun ikinci yarısında takıma katılan Talisca, şu ana kadar beklenen katkıyı sağlayamadı. Rangers ve Samsunspor maçlarında istenilen performansı gösteremeyen Brezilyalı yıldız, Bodrum FK karşısında takımın en büyük hücum gücü olacak. Jose Mourinho'nun özel olarak ilgilendiği oyuncunun, kondisyon ve fiziksel gücünü artırmak için ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi.
"BU MAÇ SENİN İÇİN"
Fenerbahçe camiası, Talisca'dan Bodrum FK karşılaşmasında kilit rol üstlenmesini bekliyor. Teknik heyet, yıldız oyuncuya duyduğu güveni yinelerken, Mourinho'nun da özel bir planla sahaya çıkacağı belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın performansıyla kritik maçı kazanarak moral bulmayı hedefliyor.
FORVETTE BÜYÜK KRİZ
Sarı-lacivertliler, Bodrum FK maçına önemli eksiklerle çıkacak. En-Nesyri, Fas Milli Takımı'ndan yorgun dönerken, Edin Dzeko'nun burnu kırık. Cenk Tosun ise Urawa Red Diamonds'a transfer olduğu için forma giyemeyecek. Bu durum, hücum hattında büyük bir boşluk yaratırken, Mourinho'nun planlarında Talisca'nın önemi arttı.
MOURINHO GÜVENİYOR
Sezonun ikinci yarısında takıma katılan Talisca, şu ana kadar beklenen katkıyı sağlayamadı. Rangers ve Samsunspor maçlarında istenilen performansı gösteremeyen Brezilyalı yıldız, Bodrum FK karşısında takımın en büyük hücum gücü olacak. Jose Mourinho'nun özel olarak ilgilendiği oyuncunun, kondisyon ve fiziksel gücünü artırmak için ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi.
"BU MAÇ SENİN İÇİN"
Fenerbahçe camiası, Talisca'dan Bodrum FK karşılaşmasında kilit rol üstlenmesini bekliyor. Teknik heyet, yıldız oyuncuya duyduğu güveni yinelerken, Mourinho'nun da özel bir planla sahaya çıkacağı belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın performansıyla kritik maçı kazanarak moral bulmayı hedefliyor.