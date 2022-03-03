Tahkim, Murat Sancak'ın cezasını onadı!

TFF Tahkim Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın cezasını onadı.



TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sportmenliğe aykırı hareketi ve hakemlere yönelik hakareti sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin lira para cezasına çarptırılan Murat Sancak'ın itirazının incelendiği belirtildi.



Açıklamada, Sancak'ın cezasının onandığı bildirildi.



Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a verilen 3 maç men ve 17 bin 500 lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği kaydedildi.





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