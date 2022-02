Tahir Karapınar: 'Arda Güler tesadüf değil!'

Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, FBTV'de "Akademiden Geleceğe" programına konuk oldu ve gelişmeler hakkında önemli bilgiler verdi.



Futbol akademisinden çıkan oyuncuların A takımda oynamasının tesadüf olmadığını ifade eden Karapınar, yönetimin de altyapıya çok önem verdiğini belirtti.



Akademide psikolog bulundurduklarını, sporcuların eğitimine çok önem verdiklerine vurgu yapan Tahir Karapınar, Arda Güler içinse özel parantez açtı.



Futbol Akademide Fenerbahçe'ye ait bir oyun sistemi geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Karapınar, "Altyapıda scouting yapılmıyor diye yanlış bir algı var. Taraftarımız rahat olsun. Biz bütün Türkiye'yi, hatta Avrupa'yı da tarıyoruz. İyi oyuncular buluyoruz. İstediğimiz oyuncuları da buraya getiriyoruz. Başka kulübe kiralık oyuncu verirken de gideceği kulübün önce vereceği paraya değil, oyuncumuza sunduğu plana bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



"YÖNETİM ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VERİYOR"



Öncelikle Futbol akademisindeki çalışmaları anlatan Genel Koordinatörümüz Tahir Karapınar, "Altyapımıza büyük yatırımlar yapılmış. Biz de emek veriyoruz ve karşılığını alıyoruz diye düşünüyorum. Yönetimimiz altyapıya çok önem veriyor. A takım hocaları sürekli altyapıyı gözlemliyorlar ve benimle iletişim kuruyorlar. Benden gerekli bilgileri alıyorlar ve oyuncularımıza şans da veriyorlar. Benim oyuncularımı A takımda antrenmanlara davet ediyorlar. Birçok oyuncumuz bu sene A takım antrenmanına gitti. Bu oyuncuların hepsi oynayacak değil fakat oranın havasını almaları, oradaki profesyonelliği görmeleri, büyük futbolcuları görmeleri; onların geleceği için çok önemli. Bunları bize sağladıkları için onlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.



"OYUN SİSTEMİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Akademinin oyun sistemi ile ilgili konuşan Tahir Karapınar, "U19, U17, U16'da kapsamlı ve detaylı planlarımız var. Bizim için oyuncularımızın gelişmesi önemli ama Fenerbahçe'ye ait bir oyun sistemi oluşturmak istiyoruz. Önde basan, pas yapan, set oyununu oynayabilen bir oyun sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımız ileride zorluk çekmesin ve çok çabuk adapte olsun diye. Bu oyun sisteminde de iyi gidiyoruz. Çok oyuncumuz A takıma gidiyor. U19 takımımızın kadrosu eksiliyor fakat takımımız zirveden kopmuyor. Amacımız sezon sonunda ligi en iyi şekilde bitirebilmek. Şampiyon olursak mutlu oluruz. Sonuç önemli değil ama tabii ki oyuncular için moral önemli. Kazanma alışkanlığı, kendine güven önemli. Sonuçlara da tabii ki bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE TARİHİNDE BİR İLKTİR"



Futbol Akademiden A Takıma giden oyuncularla ilgili değerlendirmede bulunan Tahir Karapınar, "Sezon arasında 12 oyuncumuz A takımla antrenmana çıktı. Herhalde bu Fenerbahçe tarihinde ilktir. Bize bu güveni duydukları için İsmail Kartal hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Oyuncuların gelişimi için A takımla idman yapmak, kamp yapmak çok önemli. Akademi olarak sezon başı Topuk Yaylası'nda A takımdan ayrı kamp yaptık. Yönetimimiz bunlara önem veriyor ve bizi destekliyorlar. Bu sene ilk defa U19'da Zagreb Turnuvası'na katıldık. Arda orada turnuvanın oyuncusu seçildi. Oyuncuların gelişmesi için bunlar büyük tecrübeler. Sadece Arda'nın çıkması, oynaması veya Melih'in, Osman Ertuğrul'un oynaması tesadüf değil. Burada emek veriliyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil; bir sistemin bir sürecin sonuçları. Kulüp ve Yönetimimiz destek veriyor. Taraftarlarımız da çok destek oluyor. U19 ve diğer maçlarımızı seyrediyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Akademiden oyuncuların çıkması, A takımda süre almaları en büyük hedefimiz." açıklamasında bulundu.



"GELİŞİMLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"



Futbol akademideki çocuklara verilen eğitime vurgu yapan Karapınar, "Benim için bu çok önemli. Eğitime çok önem veriyorum. Ekibim de eğitime çok önem veriyor. Kendimi düşündüğümde bazı eksiklikleri gördüğüm için; Süper Lig'de, alt liglerde oynadım. Futbol oynarken bir akademi bitirdim. Bunun şimdi çok faydasını görüyorum. Çok onur duyuyorum. Manisaspor Akademisi mezunuyum. 10 yıl Süper Lig'de oynadım, burayı bitirdim. Bir bakış açım, kültürüm var. Oyuncuların da böyle olmasını istiyorum. Sadece futbolcu olarak onları hayata kazandıramayız. Kültürel olarak, insani değerler anlamında, Fenerbahçe aidiyeti çerçevesinde onları geliştirmemiz gerekiyor. Transferlerde de bunlara bakıyoruz. Okul eğitimlerine bakıyoruz. Karnelerine bakılıyor. Gelişimlerine büyük önem veriyoruz.



"AMERİKA'DA EĞİTİM GÖRMÜŞ PSİKOLOĞUMUZ VAR"



Ayrıca psikoloğumuz, Duygu hocamız var. Psikoloğumuz aynı zamanda Yüksek Lisans yapmış, Amerika'da eğitim görmüş bir psikolog. Altyapı biraz da sevgi işidir. Bu insanların çok fedakârca çalışmaları var. Doktora yapmış bir psikolog bizim altyapımızda çalışıyor, yardımcısı var. Oyunculara her zaman katkıda bulunuyorlar, hem takım olarak hem bireysel olarak. Muhammed Gümüşkaya'da bunu yaşadık. Bu çok güzel bir örnek. Boluspor'a kiralık verdik. Gelişmesi için oynadığında belirli bir para sözü verdik. Muhammed ilk devre hiç oynamadı. İkinci devre inanılmaz bir gelişim kaydetti. Bunda altyapıda yapılan mental çalışmaların çok büyük önemi var. Muhammed'in hayata bakış açısı değişti, görüşü değişti. Buraya geldiğinde Muhammed A takımda oynarken, Avrupa Kupaları'nda gol attı. Ertesi gün Duygu hocadan randevu alıp altyapıya geldi. Onunla ve benimle görüştü. Futbolcular için mental olarak iyi şeyler düşünmek çok önemli. Gelişimlerinde çok büyük katkısı var. A takıma verdiğimiz oyuncularda da bunu göreceksiniz. A takımda oynayan oyuncularımıza mikrofon uzatıldığında, kendilerine olan güveni taraftarlarımız görüyordur. Hiçbir zaman korkmazlar, karakterlerini ortaya koyarlar. Maçta kötü de oynayabilirler ama her şeylerini sahaya koyarlar. Bu da yönetimimizin aldığı çok doğru bir karar. (Giresunspor'a kiralanması) Muhammed'in transferi hepimizin onayı alınarak yapıldı. Orada oynayacağı için seneye buraya gelişerek gelmesi düşünüldü. Çok doğru karar. Muhammed de bu bilinçle gitti. Giresun'da çok iyi oynuyor. İnşallah başarıları devam eder." dedi.



"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK CAMİA"



A takıma giden genç oyuncuların gelişimiyle ilgili konuşan Karapınar, "Gelişimleri için bu gerekli. Yabancılık çekmesinler. Oradaki profesyonel oyuncuları görüyorlar. Onlardan çok farklı olmadıklarını anlıyorlar. Onlarla konuşuyorlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Burada olmak, oynamak hatta A takımda oynamak, oyuncularla oynamak hatta yan yana durmak bile büyük bir olay. Onların bunlara alışması gerekiyor. İleride iyi performansa sahip olmaları ve liglerde oynamaları, gelişimlerini sağlayabilmeleri için bunları yaşamaları gerekiyordu. Bunları yaşıyorlar ve çok mutluyuz." diye konuştu.



"ARDA, ALEX HAYRANI"



Arda Güler içinse Tahir Karapınar, "Bunu geçtiğimiz Kasım ayında FBTV'de verdiğim röportajda da dile getirmiştim. Arda çok yetenekli bir oyuncu. 14 yaşında Fenerbahçe'ye geldi. Ülkemizin en köklü kulüplerinden biri olan Gençlerbirliği'nde yetişti. 14 yaşında Türkiye karmalarında oynuyor, büyük takımlar tarafından takip ediliyordu. Bütün takımlar tarafından isteniyordu. Arda'nın Fenerbahçe'ye gelişi şöyle oluyor; Arda ve ailesi inanılmaz Fenerbahçeli. Arda, Alex hayranı. Gençlerbirliği Kulübü kaç kere Arda'nın gitmemesi, transfer olmaması için evlerine gidiyor.



"ARDA, KENDİSİNİ GELİŞTİRDİ"



Ancak Kulübümüz, herkes Arda'yı isterken ortaya bir duruş koyuyor, Başkanımız devreye giriyor, Fenerbahçe'nin büyüklüğü devreye giriyor ve transfer gerçekleşiyor. Arda, kenarda köşede bulunmuş bir oyuncu değil, bütün Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncu, potansiyeli o zamandan belli. 2 sene önce ben buraya geldiğimde Arda, U15'e gelmişti, U16 takımında oynuyordu. 15 yaşındaydı. Çok yetenekliydi. 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyordu. Genç milli takımlara seçilemiyordu. U15 milli takıma gitmiyordu. O dönem oradaki hocaların da söylediği, 'Arda koşmuyor, mücadele etmiyor.' idi. Arda çok karakterli, düzgün ve hedefleri olan bir sporcu, kendini geliştirdi ve sürekli de geliştiriyor. İki senedir yaptığımız plan, program ve analizler çerçevesinde Arda ile konuşarak, daha çok top kapması gerektiğini, daha çok koşması gerektiğini anlatarak çalışıyoruz. Akademimizde sporcular için mental açıdan da, analiz olarak da birebir analizler yapılıyor. Bütün oyuncuların analizleri birebir yapılıyor. Bunları çok gururla söylüyorum. Hocalarımız çok emek sarf ediyor.



"FENERBAHÇE'YE BÜYÜK KATKI VERECEK"



Tüm bunların çerçevesinde Arda'nın oyun stilini değiştirdik. Artık sadece 10 numara oynamıyor, 6 oynuyor, 8 oynuyor. Gerektiğinde kanat oynuyor. Bir oyuncunun bu kadar farklı pozisyonlarda oynamasının ona çok büyük katkıları var. Arda kendine güven açısından da inanılmaz bir oyuncu olduğu için kendini geliştirdi. Arda kendini çok iyi hazırlıyor. Akşam da konuştuk. Gol attırdı, çok iyi oynadı. Mağlup olduk ama Arda'nın gelişmesi bizim için önemliydi. Bir gol kaçırdı, biliyorsunuz. Orada yaptığı pozisyonlarda, sabaha kadar uyuyamadı Arda. 'O golü nasıl kaçırdım' diye, konuştuk bununla ilgili kendisiyle. Şu an Arda'nın tek odağı o golü nasıl kaçırdığı Arda şimdi onun analizini yapar. Bireysel analize gitmiştir, onunla kendini geliştirmeye çalışır. Hedefleri olan bir oyuncu. İnşallah Fenerbahçe'ye çok büyük katkıları olacak. Çok örnek bir futbolcu olacak, ülkemiz açısından da çok önemli ve büyük bir oyuncu olacak. Arda'ya sadece futbolcu olarak bakmıyorum. İnsan olarak da diğer sporculara örnek olarak da büyük bir kariyeri olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"VİCDAN AZABI DUYMAK İSTEMİYORUM"



Tahir Karapınar sözlerine şöyle devam etti: "Dereağzı Tesislerimizdeki yeni akademi binamız bizim için çok önemli. Oyuncuların konfor alanı oldu. Akademimizde şu anda bir kadın öğretmenimiz var, Akademi sorumlusu. Orada kalan oyuncularımıza ve diğer oyuncularımıza dersler veriyorlar. Edebiyat dersi, diksiyon dersi. Ayrıca aile ilişkilerinden sorumlu arkadaşımız onlara görgü dersleri veriyor. Bunlar bizim için önemli olan şeyler. Bunlara önem veriyoruz. Futbolcu muhakkak olur. Önemli olan 360 derece birey olması. Bu konuda da artık müfredatı değiştirdik. 14 yaşından itibaren kuvvet çalışmaları oluyor. Atletik performans hocalarımız birebir ilgileniyor. Mesela U19 takımımızda iki tane stoperimiz var. Temas oyununda rakibe çok az temas ettiklerini görüyorduk. 3 aydır bu oyunculara judo dersleri aldırıyoruz. Analiz ettiğimizde temas sayıları artıyor. Bunlar bizim için önemli. Oyuncuların gelişimi için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bütün akademi hocaları ve orada çalışanlar, bir oyuncunun yukarıda oynaması, liglerde oynaması bizim için çok önemli. Vicdani sorumluluklarımız var. Eğitimli olması çok önemli. Bir oyuncumun buradan çıktığında, bir yere verdiğimizde oynamamasını, eğitiminin, okulunun olmamasını, bir boşluğa düşmesini istemiyorum. Türk futbolunda bunların yaşanmış örnekleri var. Ben böyle oyuncularla karşılaşmak ve vicdan azabı duymak istemiyorum. Onun için akademi fedakârlıktır, özveridir, çalışmaktır. Ben ve ekibim bu konuda çok çalışıyoruz. İyi şeyler olacağını düşünüyoruz. Arda gibi oyuncular kolay yetişmiyor ama ona yakın, onun gibi ileride olabilecek pek çok oyuncumuz var altyapıda. Bunlarla birebir ilgileniliyor. Taraftarlarımız sabırlı olsun, altyapı oyuncularını desteklesinler. Kötü de oynayabilirler, kötü de başlayabilirler. Bizim altyapı oyuncularımız değerli. Onlara değer versinler, alkışlasınlar. Görecekler ki Fenerbahçe altyapıdan oyuncu yetiştirecek."



"BÜTÜN TÜRKİYE TARANIYOR"



Oyuncu izleme ve transfer süreçleriyle ilgili de izledikleri yolu anlatan Karapınar, "Bu bizim için çok önemli. Daha önce buralarda sıkıntılar yaşamışız. Kulüp buradan oyuncuyu kiralık verirken, öncelikli olarak gideceği kulübün vereceği paraya bakmıyoruz. Oyuncuya sunulan plana, sisteme bakıyoruz. Ona verebileceklerine bakıyoruz. Uygun kulüplere vermeye çalışıyoruz. Bu sene birkaç oyuncumuzu bu anlayışla verdik. Bunun en son örneği Fatih Yiğit Şanlıtürk. Kendisini Ümraniye'ye verdik. Bizim akademimiz daha önce, ben buraya geldiğimde biz devamlı bedelsiz oyuncu veriyorduk. Artık bunu tamamen bitiriyoruz. Biz burada bir oyuncuya emek veriyorsak onun bir bedeli var. Fatih'te bunu büyük ölçüde başardık diye düşünüyorum. Bir bedel ödüyorlar. Çünkü o oyunculara sahip çıkmaları ve değer vermeleri için. Fatih'i 3 yıllık bir planla verdik. Her sene geri alma maddemiz var. O kulüp de kazansın ama Fatih de iyi bir oyuncu olarak buraya dönebilsin. Bunu Muhammed'de başardığımız için artık transferlerimiz böyle gidiyor. Kiralık verdiğimiz oyuncuları devamlı takip ediyoruz. Devamlı konuşuyoruz. Aralarda altyapıya geliyorlar. A takımda oynayan süre alan oyuncularımız, altyapıya kazandıkları primlerden belirli bir miktar bağışlıyorlar. Bunları kesinlikle özgür iradeleri ile yapıyorlar. Tesiste kalan çocuklara dışarıda yemekler veriyorlar. Oyuncu yetiştirmek tabii ki en büyük hedefimiz ama doğru insanlar yetiştirebilmek onlara bu düşünceleri düşündürmek bizim için çok daha önemli. Taraftarlarımız şöyle düşünsün ve çok rahat olsun. Bütün Türkiye taranıyor. İletişim çağındayız. Nerede oyuncu var, hepsini biliyoruz. İyi oyunculara gidiyor ve izliyoruz. Artık transfer edeceğimiz oyuncularla ilgili şöyle bir model geliştirdik. Oyuncuları buraya getiriyoruz, bir hafta bizim tesislerimizde kalıyorlar. Karakter analizleri, performansları Oynadıkları takımda sivrilebiliyorlar fakat burası farklı bir seviye. Burada da beğenirsek, karakterini, yaşantısını, her şeyini kontrol ediyoruz. Transferlerimizi öyle yapıyoruz.



"EMİR ORTAKAYA İÇİN ÇOK ISRAR ETTİK"



Altyapıda scouting yapılmıyor diye yanlış bir algı var. Kahramanmaraş'tan gelen bir transferim var. Sezon başından beri burada. Milli oyuncu oldu. Şu anda Adana'dan aldığımız bir oyuncu var. Bursa'dan aldığımız oyuncu var. Biz böyle çok transfer yapalım diye transfer yapmıyoruz artık. Biz 60 tane transfer yapmayacağız. Belirli oyuncular çok iyi Fenerbahçe seviyesinde olacağı zaman, olduklarını düşündüğümüz zaman o oyuncuları almak istiyoruz veya Fenerbahçe'de olmasa bile ileride Türk futboluna faydalı olsun, liglerde oynasın, bizi iyi temsil etsin, o tür oyuncular almaya çalışıyoruz. Onun haricinde diğer transferlerimiz de şöyle; Emir Ortakaya diye bir transferimiz var. O konuşulmuyor. Emir Ortakaya da Gençlerbirliği'nin çok özel oyuncusuydu. Biz çok ısrar ettik. Takasla aldık. Sol stoper. Ondan da çok umutluyuz. Eğitimini veriyoruz. Şu andan hazırlanıyor. A takımla da bazen idmanlara çıkıyor. Bu transferlerimiz de var. Taraftarımız rahat olsun. Biz bütün Türkiye'yi, hatta Avrupa'yı da tarıyoruz. İnsanlar her şeyi başarabilir. Yeter ki içlerinde olsun. Çalışma isteği olsun. Fenerbahçe'ye faydalı olma isteği olsun. Vicdanı olsun." diyerek sözlerini tamamladı



Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, FBTV'de "Akademiden Geleceğe" programına konuk oldu ve gelişmeler hakkında önemli bilgiler verdi. Futbol akademisinden çıkan oyuncuların A takımda oynamasının tesadüf olmadığını ifade eden Karapınar, yönetimin de altyapıya çok önem verdiğini belirtti. Akademide psikolog bulundurduklarını, sporcuların eğitimine çok önem verdiklerine vurgu yapan Tahir Karapınar, Arda Güler içinse özel parantez açtı. Futbol Akademide Fenerbahçe'ye ait bir oyun sistemi geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Karapınar, "Altyapıda scouting yapılmıyor diye yanlış bir algı var. Taraftarımız rahat olsun. Biz bütün Türkiye'yi, hatta Avrupa'yı da tarıyoruz. İyi oyuncular buluyoruz. İstediğimiz oyuncuları da buraya getiriyoruz. Başka kulübe kiralık oyuncu verirken de gideceği kulübün önce vereceği paraya değil, oyuncumuza sunduğu plana bakıyoruz." ifadelerini kullandı. Yönetimimiz altyapıya çok önem veriyor Öncelikle Futbol Akdemimizdeki çalışmaları anlatan Genel Koordinatörümüz Tahir Karapınar, "Altyapımıza büyük yatırımlar yapılmış. Biz de emek veriyoruz ve karşılığını alıyoruz diye düşünüyorum. Yönetimimiz altyapıya çok önem veriyor. A takım hocaları sürekli altyapıyı gözlemliyorlar ve benimle iletişim kuruyorlar. Benden gerekli bilgileri alıyorlar ve oyuncularımıza şans da veriyorlar. Benim oyuncularımı A takımda antrenmanlara davet ediyorlar. Birçok oyuncumuz bu sene A takım antrenmanına gitti. Bu oyuncuların hepsi oynayacak değil fakat oranın havasını almaları, oradaki profesyonelliği görmeleri, büyük futbolcuları görmeleri; onların geleceği için çok önemli. Bunları bize sağladıkları için onlara çok teşekkür ediyoruz." dedi. Fenerbahçe'ye ait bir oyun sistemi oluşturmak istiyoruz Akademimizin oyun sistemi ile ilgili konuşan Tahir Karapınar, "U19, U17, U16'da kapsamlı ve detaylı planlarımız var. Bizim için oyuncularımızın gelişmesi önemli ama Fenerbahçe'ye ait bir oyun sistemi oluşturmak istiyoruz. Önde basan, pas yapan, set oyununu oynayabilen bir oyun sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımız ileride zorluk çekmesin ve çok çabuk adapte olsun diye. Bu oyun sisteminde de iyi gidiyoruz. Çok oyuncumuz A takıma gidiyor. U19 takımımızın kadrosu eksiliyor fakat takımımız zirveden kopmuyor. Amacımız sezon sonunda ligi en iyi şekilde bitirebilmek. Şampiyon olursak mutlu oluruz. Sonuç önemli değil ama tabii ki oyuncular için moral önemli. Kazanma alışkanlığı, kendine güven önemli. Sonuçlara da tabii ki bakıyoruz." ifadelerini kullandı. Herhalde bu Fenerbahçe tarihinde ilktir. 12 oyuncumuz A takım kampına katıldı. Oyuncularımızın A takımda süre almaları en büyük hedefimiz Futbol Akademiden A Takıma giden oyuncularla ilgili değerlendirmede bulunan Tahir Karapınar, "Sezon arasında 12 oyuncumuz A takımla antrenmana çıktı. Herhalde bu Fenerbahçe tarihinde ilktir. Bize bu güveni duydukları için İsmail Kartal hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Oyuncuların gelişimi için A takımla idman yapmak, kamp yapmak çok önemli. Akademi olarak sezon başı Topuk Yaylası'nda A takımdan ayrı kamp yaptık. Yönetimimiz bunlara önem veriyor ve bizi destekliyorlar. Bu sene ilk defa U19'da Zagreb Turnuvası'na katıldık. Arda orada turnuvanın oyuncusu seçildi. Oyuncuların gelişmesi için bunlar büyük tecrübeler. Sadece Arda'nın çıkması, oynaması veya Melih'in, Osman Ertuğrul'un oynaması tesadüf değil. Burada emek veriliyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil; bir sistemin bir sürecin sonuçları. Kulüp ve Yönetimimiz destek veriyor. Taraftarlarımız da çok destek oluyor. U19 ve diğer maçlarımızı seyrediyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Akademiden oyuncuların çıkması, A takımda süre almaları en büyük hedefimiz." açıklamasında bulundu. Sadece futbolcu olarak bu çocukları hayata kazandıramayız. Kültürel anlamda gelişmelerini sağlamalı, insani değerleri aşılamalı, Fenerbahçe aidiyeti olan sporcular olarak onları geliştirmemiz gerekiyor. Futbol akademideki çocuklara verilen eğitime vurgu yapan Karapınar, "Benim için bu çok önemli. Eğitime çok önem veriyorum. Ekibim de eğitime çok önem veriyor. Kendimi düşündüğümde bazı eksiklikleri gördüğüm için; Süper Lig'de, alt liglerde oynadım. Futbol oynarken bir akademi bitirdim. Bunun şimdi çok faydasını görüyorum. Çok onur duyuyorum. Manisaspor Akademisi mezunuyum. 10 yıl Süper Lig'de oynadım, burayı bitirdim. Bir bakış açım, kültürüm var. Oyuncuların da böyle olmasını istiyorum. Sadece futbolcu olarak onları hayata kazandıramayız. Kültürel olarak, insani değerler anlamında, Fenerbahçe aidiyeti çerçevesinde onları geliştirmemiz gerekiyor. Transferlerde de bunlara bakıyoruz. Okul eğitimlerine bakıyoruz. Karnelerine bakılıyor. Gelişimlerine büyük önem veriyoruz. Ayrıca psikoloğumuz, Duygu hocamız var. Psikoloğumuz aynı zamanda Yüksek Lisans yapmış, Amerika'da eğitim görmüş bir psikolog. Altyapı biraz da sevgi işidir. Bu insanların çok fedakârca çalışmaları var. Doktora yapmış bir psikolog bizim altyapımızda çalışıyor, yardımcısı var. Oyunculara her zaman katkıda bulunuyorlar, hem takım olarak hem bireysel olarak. Muhammed Gümüşkaya'da bunu yaşadık. Bu çok güzel bir örnek. Boluspor'a kiralık verdik. Gelişmesi için oynadığında belirli bir para sözü verdik. Muhammed ilk devre hiç oynamadı. İkinci devre inanılmaz bir gelişim kaydetti. Bunda altyapıda yapılan mental çalışmaların çok büyük önemi var. Muhammed'in hayata bakış açısı değişti, görüşü değişti. Buraya geldiğinde Muhammed A takımda oynarken, Avrupa Kupaları'nda gol attı. Ertesi gün Duygu hocadan randevu alıp altyapıya geldi. Onunla ve benimle görüştü. Futbolcular için mental olarak iyi şeyler düşünmek çok önemli. Gelişimlerinde çok büyük katkısı var. A takıma verdiğimiz oyuncularda da bunu göreceksiniz. A takımda oynayan oyuncularımıza mikrofon uzatıldığında, kendilerine olan güveni taraftarlarımız görüyordur. Hiçbir zaman korkmazlar, karakterlerini ortaya koyarlar. Maçta kötü de oynayabilirler ama her şeylerini sahaya koyarlar. Bu da yönetimimizin aldığı çok doğru bir karar. (Giresunspor'a kiralanması) Muhammed'in transferi hepimizin onayı alınarak yapıldı. Orada oynayacağı için seneye buraya gelişerek gelmesi düşünüldü. Çok doğru karar. Muhammed de bu bilinçle gitti. Giresun'da çok iyi oynuyor. İnşallah başarıları devam eder." dedi. A takıma giden genç oyuncuların gelişimiyle ilgili konuşan Genel Koordinatörümüz Karapınar, "Gelişimleri için bu gerekli. Yabancılık çekmesinler. Oradaki profesyonel oyuncuları görüyorlar. Onlardan çok farklı olmadıklarını anlıyorlar. Onlarla konuşuyorlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Burada olmak, oynamak hatta A takımda oynamak, oyuncularla oynamak hatta yan yana durmak bile büyük bir olay. Onların bunlara alışması gerekiyor. İleride iyi performansa sahip olmaları ve liglerde oynamaları, gelişimlerini sağlayabilmeleri için bunları yaşamaları gerekiyordu. Bunları yaşıyorlar ve çok mutluyuz." diye konuştu. Arda kendini burada geliştirdi. Artık sadece 10 numara pozisyonunda değil, birçok pozisyonda oynayabiliyor. Örnek bir futbolcu olarak Fenerbahçe'ye ve ülkemize yararlı olacak. Arda Güler içinse Tahir Karapınar, "Bunu geçtiğimiz Kasım ayında FBTV'de verdiğim röportajda da dile getirmiştim. Arda çok yetenekli bir oyuncu. 14 yaşında Fenerbahçe'ye geldi. Ülkemizin en köklü kulüplerinden biri olan Gençlerbirliği'nde yetişti. 14 yaşında Türkiye karmalarında oynuyor, büyük takımlar tarafından takip ediliyordu. Bütün takımlar tarafından isteniyordu. Arda'nın Fenerbahçe'ye gelişi şöyle oluyor; Arda ve ailesi inanılmaz Fenerbahçeli. Arda, Alex hayranı. Gençlerbirliği Kulübü kaç kere Arda'nın gitmemesi, transfer olmaması için evlerine gidiyor. Ancak Kulübümüz, herkes Arda'yı isterken ortaya bir duruş koyuyor, Başkanımız devreye giriyor, Fenerbahçe'nin büyüklüğü devreye giriyor ve transfer gerçekleşiyor. Arda, kenarda köşede bulunmuş bir oyuncu değil, bütün Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncu, potansiyeli o zamandan belli. 2 sene önce ben buraya geldiğimde Arda, U15'e gelmişti, U16 takımında oynuyordu. 15 yaşındaydı. Çok yetenekliydi. 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyordu. Genç milli takımlara seçilemiyordu. U15 milli takıma gitmiyordu. O dönem oradaki hocaların da söylediği, 'Arda koşmuyor, mücadele etmiyor.' idi. Arda çok karakterli, düzgün ve hedefleri olan bir sporcu, kendini geliştirdi ve sürekli de geliştiriyor. İki senedir yaptığımız plan, program ve analizler çerçevesinde Arda ile konuşarak, daha çok top kapması gerektiğini, daha çok koşması gerektiğini anlatarak çalışıyoruz. Akademimizde sporcular için mental açıdan da, analiz olarak da birebir analizler yapılıyor. Bütün oyuncuların analizleri birebir yapılıyor. Bunları çok gururla söylüyorum. Hocalarımız çok emek sarf ediyor. Tüm bunların çerçevesinde Arda'nın oyun stilini değiştirdik. Artık sadece 10 numara oynamıyor, 6 oynuyor, 8 oynuyor. Gerektiğinde kanat oynuyor. Bir oyuncunun bu kadar farklı pozisyonlarda oynamasının ona çok büyük katkıları var. Arda kendine güven açısından da inanılmaz bir oyuncu olduğu için kendini geliştirdi. Arda kendini çok iyi hazırlıyor. Akşam da konuştuk. Gol attırdı, çok iyi oynadı. Mağlup olduk ama Arda'nın gelişmesi bizim için önemliydi. Bir gol kaçırdı, biliyorsunuz. Orada yaptığı pozisyonlarda, sabaha kadar uyuyamadı Arda. 'O golü nasıl kaçırdım' diye, konuştuk bununla ilgili kendisiyle. Şu an Arda'nın tek odağı o golü nasıl kaçırdığı Arda şimdi onun analizini yapar. Bireysel analize gitmiştir, onunla kendini geliştirmeye çalışır. Hedefleri olan bir oyuncu. İnşallah Fenerbahçe'ye çok büyük katkıları olacak. Çok örnek bir futbolcu olacak, ülkemiz açısından da çok önemli ve büyük bir oyuncu olacak. Arda'ya sadece futbolcu olarak bakmıyorum. İnsan olarak da diğer sporculara örnek olarak da büyük bir kariyeri olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Oyuncunun eğitimli olması çok önemli. Bir oyuncumun buradan çıktığında, bir yere verdiğimizde; oynamamasını, eğitiminin, okulunun olmamasını, bir boşluğa düşmesini istemiyorum. Türk futbolunda bunların yaşanmış örnekleri var. Tahir Karapınar sözlerine şöyle devam etti: "Dereağzı Tesislerimizdeki yeni akademi binamız bizim için çok önemli. Oyuncuların konfor alanı oldu. Akademimizde şu anda bir kadın öğretmenimiz var, Akademi sorumlusu. Orada kalan oyuncularımıza ve diğer oyuncularımıza dersler veriyorlar. Edebiyat dersi, diksiyon dersi. Ayrıca aile ilişkilerinden sorumlu arkadaşımız onlara görgü dersleri veriyor. Bunlar bizim için önemli olan şeyler. Bunlara önem veriyoruz. Futbolcu muhakkak olur. Önemli olan 360 derece birey olması. Bu konuda da artık müfredatı değiştirdik. 14 yaşından itibaren kuvvet çalışmaları oluyor. Atletik performans hocalarımız birebir ilgileniyor. Mesela U19 takımımızda iki tane stoperimiz var. Temas oyununda rakibe çok az temas ettiklerini görüyorduk. 3 aydır bu oyunculara judo dersleri aldırıyoruz. Analiz ettiğimizde temas sayıları artıyor. Bunlar bizim için önemli. Oyuncuların gelişimi için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bütün akademi hocaları ve orada çalışanlar, bir oyuncunun yukarıda oynaması, liglerde oynaması bizim için çok önemli. Vicdani sorumluluklarımız var. Eğitimli olması çok önemli. Bir oyuncumun buradan çıktığında, bir yere verdiğimizde oynamamasını, eğitiminin, okulunun olmamasını, bir boşluğa düşmesini istemiyorum. Türk futbolunda bunların yaşanmış örnekleri var. Ben böyle oyuncularla karşılaşmak ve vicdan azabı duymak istemiyorum. Onun için akademi fedakârlıktır, özveridir, çalışmaktır. Ben ve ekibim bu konuda çok çalışıyoruz. İyi şeyler olacağını düşünüyoruz. Arda gibi oyuncular kolay yetişmiyor ama ona yakın, onun gibi ileride olabilecek pek çok oyuncumuz var altyapıda. Bunlarla birebir ilgileniliyor. Taraftarlarımız sabırlı olsun, altyapı oyuncularını desteklesinler. Kötü de oynayabilirler, kötü de başlayabilirler. Bizim altyapı oyuncularımız değerli. Onlara değer versinler, alkışlasınlar. Görecekler ki Fenerbahçe altyapıdan oyuncu yetiştirecek." 'Altyapıda scouting yapılmıyor' diye yanlış bir algı var. Taraftarımız rahat olsun. Biz bütün Türkiye'yi, hatta Avrupa'yı da tarıyoruz. İyi oyuncular buluyoruz. İstediğimiz oyuncuları da buraya getiriyoruz Oyuncu izleme ve transfer süreçleriyle ilgili de izledikleri yolu anlatan Karapınar, "Bu bizim için çok önemli. Daha önce buralarda sıkıntılar yaşamışız. Kulüp buradan oyuncuyu kiralık verirken, öncelikli olarak gideceği kulübün vereceği paraya bakmıyoruz. Oyuncuya sunulan plana, sisteme bakıyoruz. Ona verebileceklerine bakıyoruz. Uygun kulüplere vermeye çalışıyoruz. Bu sene birkaç oyuncumuzu bu anlayışla verdik. Bunun en son örneği Fatih Yiğit Şanlıtürk. Kendisini Ümraniye'ye verdik. Bizim akademimiz daha önce, ben buraya geldiğimde biz devamlı bedelsiz oyuncu veriyorduk. Artık bunu tamamen bitiriyoruz. Biz burada bir oyuncuya emek veriyorsak onun bir bedeli var. Fatih'te bunu büyük ölçüde başardık diye düşünüyorum. Bir bedel ödüyorlar. Çünkü o oyunculara sahip çıkmaları ve değer vermeleri için. Fatih'i 3 yıllık bir planla verdik. Her sene geri alma maddemiz var. O kulüp de kazansın ama Fatih de iyi bir oyuncu olarak buraya dönebilsin. Bunu Muhammed'de başardığımız için artık transferlerimiz böyle gidiyor. Kiralık verdiğimiz oyuncuları devamlı takip ediyoruz. Devamlı konuşuyoruz. Aralarda altyapıya geliyorlar. A takımda oynayan süre alan oyuncularımız, altyapıya kazandıkları primlerden belirli bir miktar bağışlıyorlar. Bunları kesinlikle özgür iradeleri ile yapıyorlar. Tesiste kalan çocuklara dışarıda yemekler veriyorlar. Oyuncu yetiştirmek tabii ki en büyük hedefimiz ama doğru insanlar yetiştirebilmek onlara bu düşünceleri düşündürmek bizim için çok daha önemli. Taraftarlarımız şöyle düşünsün ve çok rahat olsun. Bütün Türkiye taranıyor. İletişim çağındayız. Nerede oyuncu var, hepsini biliyoruz. İyi oyunculara gidiyor ve izliyoruz. Artık transfer edeceğimiz oyuncularla ilgili şöyle bir model geliştirdik. Oyuncuları buraya getiriyoruz, bir hafta bizim tesislerimizde kalıyorlar. Karakter analizleri, performansları Oynadıkları takımda sivrilebiliyorlar fakat burası farklı bir seviye. Burada da beğenirsek, karakterini, yaşantısını, her şeyini kontrol ediyoruz. Transferlerimizi öyle yapıyoruz. Altyapıda scouting yapılmıyor diye yanlış bir algı var. Kahramanmaraş'tan gelen bir transferim var. Sezon başından beri burada. Milli oyuncu oldu. Şu anda Adana'dan aldığımız bir oyuncu var. Bursa'dan aldığımız oyuncu var. Biz böyle çok transfer yapalım diye transfer yapmıyoruz artık. Biz 60 tane transfer yapmayacağız. Belirli oyuncular çok iyi Fenerbahçe seviyesinde olacağı zaman, olduklarını düşündüğümüz zaman o oyuncuları almak istiyoruz veya Fenerbahçe'de olmasa bile ileride Türk futboluna faydalı olsun, liglerde oynasın, bizi iyi temsil etsin, o tür oyuncular almaya çalışıyoruz. Onun haricinde diğer transferlerimiz de şöyle; Emir Ortakaya diye bir transferimiz var. O konuşulmuyor. Emir Ortakaya da Gençlerbirliği'nin çok özel oyuncusuydu. Biz çok ısrar ettik. Takasla aldık. Sol stoper. Ondan da çok umutluyuz. Eğitimini veriyoruz. Şu andan hazırlanıyor. A takımla da bazen idmanlara çıkıyor. Bu transferlerimiz de var. Taraftarımız rahat olsun. Biz bütün Türkiye'yi, hatta Avrupa'yı da tarıyoruz. İnsanlar her şeyi başarabilir. Yeter ki içlerinde olsun. Çalışma isteği olsun. Fenerbahçe'ye faydalı olma isteği olsun. Vicdanı olsun." diyerek sözlerini tamamladı

İLGİLİ VİDEO