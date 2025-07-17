Deniz Dönmezer'e üç büyüklerden ve İngiliz devlerinden ilgi

Adana Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, hem Türkiye'nin üç büyük kulübünün hem de İngiltere Premier Lig devlerinin dikkatini çekti. Genç file bekçisinin menajeri Murat Erdoğan, Radyospor'da katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Erdoğan, Deniz Dönmezer için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşmeler yapıldığını belirtti. "Üç büyük takımın kaleci departmanındaki antrenörleriyle temas kurduk. Sözlü teklifler geldi. Transfer sürecini ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yönetiyor" dedi.





Öte yandan genç kaleciye sadece Türkiye'den değil, Avrupa'dan da ilgi büyük. Erdoğan, İngiliz kulüpleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea'nin de Deniz'i izlediğini söyledi. "Manchester City yöneticisi Samuel ile görüştük. City, Deniz'in maçlarını takip etti. Liverpool'un kaleci departmanı, Eyüpspor – Adana Demirspor maçına gözlemci gönderdi fakat Deniz o maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Chelsea de ilgilenen kulüpler arasında" diye konuştu.

Ancak Avrupa kulüplerinin genç yetenek için henüz adım atmasının önünde bir engel var: FIFA kuralları gereği, 18 yaşını doldurmamış oyuncuların yurt dışına transferi belirli koşullar dışında mümkün değil. Bu nedenle Avrupa kulüplerinin ilgisi şimdilik gözlem aşamasında kalıyor.





Deniz Dönmezer'in adı önümüzdeki dönemde transfer gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alacak gibi görünüyor.



