17 Temmuz
Ilves-Shakhtar
0-037'
17 Temmuz
Aktobe-Legia Warszawa
0-035'
17 Temmuz
Haecken-Spartak Trnava
20:00
17 Temmuz
CFR Cluj-Paksi SE
20:30
17 Temmuz
NK Celje-Sabah FK
21:00
17 Temmuz
Hapoel Beer Sheva-Levski
21:00
17 Temmuz
Partizan-AEK Larnaca
22:00
17 Temmuz
Trabzonspor-Araz PFK
17:00
17 Temmuz
FC Petrzalka 1898-Beşiktaş
0-09'
17 Temmuz
Portimonense-Fenerbahçe
22:00

Deniz Dönmezer'e üç büyüklerden ve İngiliz devlerinden ilgi

Adana Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarında. Genç yeteneği Manchester City, Liverpool ve Chelsea de takip ediyor.

calendar 17 Temmuz 2025 18:26 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 18:28
Fotoğraf: X.com
Deniz Dönmezer'e üç büyüklerden ve İngiliz devlerinden ilgi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Adana Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, hem Türkiye'nin üç büyük kulübünün hem de İngiltere Premier Lig devlerinin dikkatini çekti. Genç file bekçisinin menajeri Murat Erdoğan, Radyospor'da katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Deniz Dönmezer için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşmeler yapıldığını belirtti. "Üç büyük takımın kaleci departmanındaki antrenörleriyle temas kurduk. Sözlü teklifler geldi. Transfer sürecini ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yönetiyor" dedi.

Öte yandan genç kaleciye sadece Türkiye'den değil, Avrupa'dan da ilgi büyük. Erdoğan, İngiliz kulüpleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea'nin de Deniz'i izlediğini söyledi. "Manchester City yöneticisi Samuel ile görüştük. City, Deniz'in maçlarını takip etti. Liverpool'un kaleci departmanı, Eyüpspor – Adana Demirspor maçına gözlemci gönderdi fakat Deniz o maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Chelsea de ilgilenen kulüpler arasında" diye konuştu.



Ancak Avrupa kulüplerinin genç yetenek için henüz adım atmasının önünde bir engel var: FIFA kuralları gereği, 18 yaşını doldurmamış oyuncuların yurt dışına transferi belirli koşullar dışında mümkün değil. Bu nedenle Avrupa kulüplerinin ilgisi şimdilik gözlem aşamasında kalıyor.

Deniz Dönmezer'in adı önümüzdeki dönemde transfer gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alacak gibi görünüyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.