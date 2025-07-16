Haber Tarihi: 16 Temmuz 2025 16:45 - Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 16:45

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik sınıflandırma sonuçları

Ağustos celbiyle askere gidecek binlerce yükümlü için beklenen duyuru geldi. MSB, askerlik yerlerinin ne zaman ilan edileceğini ve sevk tarihlerine ilişkin takvimi açıkladı. Peki, 2025 Ağustos celbi kapsamında askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sevkler hangi tarihlerde olacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik sınıflandırma sonuçları
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2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlüler için geri sayım sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), celp ve sevk dönemine dair beklenen duyuruyu yayımladı. Yapılan duyurunun ardından Ağustos ayında birliğine teslim olacak adaylar, askerlik sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, hangi tarihte ve grupta sevke tabi olacaklarını araştırmaya başladı.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 Ağustos celbi kapsamında askere alınacak yükümlülerin görev yapacakları birlikler 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

MSB, Ağustos celbi kapsamında adayların üç ayrı grupta sevke tabi tutulacağını bildirdi. Gruplara göre sevk tarihleri ise şu şekilde belirlendi:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 7 Ağustos 2025
Er (2'nci Grup): 4 Eylül 2025
Er (3'üncü Grup): 2 Ekim 2025

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik sınıflandırma sonuçlarını öğrenmek isteyen yükümlüler, e-Devlet kapısı üzerinden "Er Sınıflandırma", "Yedek Subay/Astsubay" veya "Bedelli Sınıflandırma Sonucu Sorgulama" ekranlarını kullanarak askerlik yerlerini ve sevk tarihlerini öğrenebilirler.
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