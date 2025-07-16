Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik sınıflandırma sonuçları

2025 yılı Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlüler için geri sayım sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), celp ve sevk dönemine dair beklenen duyuruyu yayımladı. Yapılan duyurunun ardından Ağustos ayında birliğine teslim olacak adaylar, askerlik sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, hangi tarihte ve grupta sevke tabi olacaklarını araştırmaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 Ağustos celbi kapsamında askere alınacak yükümlülerin görev yapacakları birlikler 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek.

MSB, Ağustos celbi kapsamında adayların üç ayrı grupta sevke tabi tutulacağını bildirdi. Gruplara göre sevk tarihleri ise şu şekilde belirlendi:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 7 Ağustos 2025

Er (2'nci Grup): 4 Eylül 2025

Er (3'üncü Grup): 2 Ekim 2025

Askerlik sınıflandırma sonuçlarını öğrenmek isteyen yükümlüler, e-Devlet kapısı üzerinden "Er Sınıflandırma", "Yedek Subay/Astsubay" veya "Bedelli Sınıflandırma Sonucu Sorgulama" ekranlarını kullanarak askerlik yerlerini ve sevk tarihlerini öğrenebilirler.