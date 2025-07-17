Edin Dzeko: 'Kenara atılacak topçu değilim'

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından takımdan ayrılan Edin Dzeko, Fiorentina'ya imza attı. Bosnalı golcü, Sky Sport'a özel açıklamalarda bulundu.Sky Sport'a konuşan Dzeko, sözlerine net bir mesajla başladı,Fiorentina ile ilgili ilk izlenimlerini paylaşan deneyimli golcü,dedi.Fiorentina'nın Avrupa iddası ile ilgili konuşan Dzeko,ifadelerini kullandı."Son yıllarda yaptığı gibi, elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulübün büyümesine yardımcı olmak için Fiorentina'dayım!Fiorentina'nın beni istediğini duyduğumda hemen 'Evet' dedim. Hedeflerimiz var ve Konferans Ligi de bunlardan biri. Bu turnuvayı önemsiyorum.""39 yaşında da olsam, alçakgönüllülükle çalışmak istiyorum. Genç oyunculara da yardım etmek istiyorum. Tecrübemle bu kulübe ekstra bir şey katmalıyım."