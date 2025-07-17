Edin Dzeko: 'Kenara atılacak topçu değilim'

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından takımdan ayrılan Edin Dzeko, Fiorentina'ya imza attı. Bosnalı golcü, Sky Sport'a özel açıklamalarda bulundu.
"ÇÖPE ATILACAK BİRİ DEĞİLİM"
Sky Sport'a konuşan Dzeko, sözlerine net bir mesajla başladı, "Yaş önemli değil, hala kenara atılacak biri değilim. 39 yaşında birinin yapması gereken ekstra bir çalışma var bunun arkasında."
TAKIMLA İLK BULUŞMASI
Fiorentina ile ilgili ilk izlenimlerini paylaşan deneyimli golcü, "Kendimi iyi hissediyorum, çok sıkı çalışıyoruz ve bunun meyvesini daha sonra alacağız. Kulüp, takım arkadaşlarım ve benimle birlikte gelen teknik direktörle ilk temasım çok olumlu geçti. Oyuncular çok istekli ve çalışmaya hazır. Hocamız bize sahada ne görmek istediğini yavaş yavaş aktarıyor." dedi.
"KONFERANS LİGİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"
Fiorentina'nın Avrupa iddası ile ilgili konuşan Dzeko, "Konferans Ligi mi? Bizim için çok önemli. Sonuçta bir Avrupa kupası ve mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"FIORENTINA'YA DİREKT 'EVET' DEDİM"
"Son yıllarda yaptığı gibi, elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulübün büyümesine yardımcı olmak için Fiorentina'dayım!
Fiorentina'nın beni istediğini duyduğumda hemen 'Evet' dedim. Hedeflerimiz var ve Konferans Ligi de bunlardan biri. Bu turnuvayı önemsiyorum."
"GENÇ OYUNCULARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"
"39 yaşında da olsam, alçakgönüllülükle çalışmak istiyorum. Genç oyunculara da yardım etmek istiyorum. Tecrübemle bu kulübe ekstra bir şey katmalıyım."
"ÇÖPE ATILACAK BİRİ DEĞİLİM"
Sky Sport'a konuşan Dzeko, sözlerine net bir mesajla başladı, "Yaş önemli değil, hala kenara atılacak biri değilim. 39 yaşında birinin yapması gereken ekstra bir çalışma var bunun arkasında."
TAKIMLA İLK BULUŞMASI
Fiorentina ile ilgili ilk izlenimlerini paylaşan deneyimli golcü, "Kendimi iyi hissediyorum, çok sıkı çalışıyoruz ve bunun meyvesini daha sonra alacağız. Kulüp, takım arkadaşlarım ve benimle birlikte gelen teknik direktörle ilk temasım çok olumlu geçti. Oyuncular çok istekli ve çalışmaya hazır. Hocamız bize sahada ne görmek istediğini yavaş yavaş aktarıyor." dedi.
"KONFERANS LİGİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"
Fiorentina'nın Avrupa iddası ile ilgili konuşan Dzeko, "Konferans Ligi mi? Bizim için çok önemli. Sonuçta bir Avrupa kupası ve mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"FIORENTINA'YA DİREKT 'EVET' DEDİM"
"Son yıllarda yaptığı gibi, elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulübün büyümesine yardımcı olmak için Fiorentina'dayım!
Fiorentina'nın beni istediğini duyduğumda hemen 'Evet' dedim. Hedeflerimiz var ve Konferans Ligi de bunlardan biri. Bu turnuvayı önemsiyorum."
"GENÇ OYUNCULARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"
"39 yaşında da olsam, alçakgönüllülükle çalışmak istiyorum. Genç oyunculara da yardım etmek istiyorum. Tecrübemle bu kulübe ekstra bir şey katmalıyım."