16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
2-2UZS
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
1-1
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
0-1
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
1-0
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Edin Dzeko: "Kenara atılacak topçu değilim"

Fenerbahçe'den ayrılan ve Fiorentina ile sözleşme imzalayan 39 yaşındaki golcü Edin Dzeko, transferinin ardından ilk açıklamalarını yaptı. Dzeko, iddialı konuşarak, "Kenara atılacak topçu değilim" ifadesini kullandı.

calendar 17 Temmuz 2025 14:26 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 14:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Edin Dzeko: 'Kenara atılacak topçu değilim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından takımdan ayrılan Edin Dzeko, Fiorentina'ya imza attı. Bosnalı golcü, Sky Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

"ÇÖPE ATILACAK BİRİ DEĞİLİM"

Sky Sport'a konuşan Dzeko, sözlerine net bir mesajla başladı, "Yaş önemli değil, hala kenara atılacak biri değilim. 39 yaşında birinin yapması gereken ekstra bir çalışma var bunun arkasında."


TAKIMLA İLK BULUŞMASI

Fiorentina ile ilgili ilk izlenimlerini paylaşan deneyimli golcü, "Kendimi iyi hissediyorum, çok sıkı çalışıyoruz ve bunun meyvesini daha sonra alacağız. Kulüp, takım arkadaşlarım ve benimle birlikte gelen teknik direktörle ilk temasım çok olumlu geçti. Oyuncular çok istekli ve çalışmaya hazır. Hocamız bize sahada ne görmek istediğini yavaş yavaş aktarıyor." dedi.

"KONFERANS LİGİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Fiorentina'nın Avrupa iddası ile ilgili konuşan Dzeko, "Konferans Ligi mi? Bizim için çok önemli. Sonuçta bir Avrupa kupası ve mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"FIORENTINA'YA DİREKT 'EVET' DEDİM"

"Son yıllarda yaptığı gibi, elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulübün büyümesine yardımcı olmak için Fiorentina'dayım!

Fiorentina'nın beni istediğini duyduğumda hemen 'Evet' dedim. Hedeflerimiz var ve Konferans Ligi de bunlardan biri. Bu turnuvayı önemsiyorum."

"GENÇ OYUNCULARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

"39 yaşında da olsam, alçakgönüllülükle çalışmak istiyorum. Genç oyunculara da yardım etmek istiyorum. Tecrübemle bu kulübe ekstra bir şey katmalıyım."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.