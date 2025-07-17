2025 Polis alımı ne zaman? 33. dönem POMEM başvuru tarihi ve kontenjan sayısı

Polis olmak isteyen adaylar, 33. dönem POMEM başvuru sürecine odaklandı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ndaki 6 aylık eğitim ardından emniyet birimlerinde görev süceci başlıyor. 32. dönem POMEM'e kadın ve erkek olmak üzere toplam 12 bin öğrenci alımı yapılmıştı. Önceki dönemi kaçıran adaylar, 33. dönem POMEM başvuru tarihleri için Polis Akademisi duyurularını takip ediyor.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları için henüz duyuru yayımlanmadı. Ancak 32. dönem POMEM alımları 14 Temmuz 2025 tarihinde sonuçlandı. Ön başvurular da 21 Kasım tarihinde e-devlet üzerinden alınmaya başlamıştı. 31. dönem başvuruları da 4 Nisan'da alınmaya başladı.

Bu çerçevede 33. dönem POMEM sürecinin ise Kasım ayı itibarıyla başlaması beklenirken, kontenjan ve diğer ayrıntıların da aynı dönemde kesinleşmesi ön görülüyor.

- T.C. vatandaşı olmak,

- Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak. KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzeri.

- Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden en az (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,

- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

- 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

- Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.