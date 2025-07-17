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Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci talimatı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin takımda tutulması için yönetime rapor sundu.

calendar 17 Temmuz 2025 08:55 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 09:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci talimatı
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Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte geçen sezon beklediği forma şansını bulamayan İrfan Can Kahveci'nin ayrılmak istediği haberleri son dönemde çokça konuşulmaya başlandı.

Menajerine, "Bana takım bul" talimatı verdiği belirtilen milli futbolcu için Beşiktaş iddiaları gündem oldu. Siyah-beyazlı kulübün teklif yaptığı öne sürülen tecrübeli oyuncu için teknik direktör Mourinho'nun ise farklı planları olduğu öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu raporda İrfan Can Kahveci'nin kadroda tutulmasını istedi.

İRFAN CAN'IN OYNAMA İSTEĞİ!

Portekiz kampında çalışmalarına devam eden 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2026 Dünya Kupası kadrosunda bulunmayı hedeflediği için yeni sezonda daha fazla sahada olmak istiyor.


Sarı lacivertlilere 2020-21 sezonu ara transfer döneminde 7 milyon Euro karşılığında Başakşehir'den katılan İrfan Can'ın 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

KULÜBEDE KALDI!

Geride bıraktığımız sezonda 42 maçta forma giyen İrfan Can, süre aldığı 1446 dakikada 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu mücadelelerin 28'inde yedek kulübesinden oyuna giren milli futbolcu, sakatlık ve gribal enfeksiyon nedeniyle ise 7 karşılaşmada kadroda yer almadı.

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