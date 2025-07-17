Altay'da hedef şampiyonluk

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu, yeni sezon öncesi taraftarlara iddialı açıklamalarda bulundu.Sosyal medyadaki taraftar sayfalarının yaptığı yayına katılan genç teknik adam, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Teknik patron Kurşunlu,dedi."Futbolcusundan teknik ekibine ve personeline kadar hepimiz aile ortamı yaratmak için çalışacağız" diyen Kurşunlu şöyle devam etti: