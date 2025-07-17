Altay'da hedef şampiyonluk

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu, yeni sezon öncesi taraftarlara iddialı açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyadaki taraftar sayfalarının yaptığı yayına katılan genç teknik adam, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Teknik patron Kurşunlu, "Bu sene hedefimiz bir üst lige çıkmak. Ne olursa olsun üst lige çıkmak için çalışacağız. 3'üncü Lig'de bulunmak Altay'a yakışmıyor. Genç futbolcularımız ve tecrübeli futbolcularımızla bu sezon grubumuzun favori takımı biz olacağız. Bunu net ve iddialı şekilde söylüyorum. Bu dönem hepimiz için yeniden doğuş ve silkelenme dönemi" dedi.
"Futbolcusundan teknik ekibine ve personeline kadar hepimiz aile ortamı yaratmak için çalışacağız" diyen Kurşunlu şöyle devam etti:
"Biz sahada iki tip oyuncu modeli yaratacağız. Hem savaşçı hem de sanatçı. Kazanmak adına her şeyi yapacağız. Stadımızda güzel bir atmosferde hazırlık maçı planlaması da var. Bu sezon taraftarımızdan tek ricam oyuncu grubumuzu destekleyin ve yalnız bırakmayın. Bizleri eleştirebilirsiniz ama oyuncuları her zaman destekleyin ve yanlarında olun. Benim takımımda koşmayan oyuncu olamaz. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. Çünkü sahada mücadele etmeye ve savaşmaya mecburuz."
Sosyal medyadaki taraftar sayfalarının yaptığı yayına katılan genç teknik adam, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Teknik patron Kurşunlu, "Bu sene hedefimiz bir üst lige çıkmak. Ne olursa olsun üst lige çıkmak için çalışacağız. 3'üncü Lig'de bulunmak Altay'a yakışmıyor. Genç futbolcularımız ve tecrübeli futbolcularımızla bu sezon grubumuzun favori takımı biz olacağız. Bunu net ve iddialı şekilde söylüyorum. Bu dönem hepimiz için yeniden doğuş ve silkelenme dönemi" dedi.
"Futbolcusundan teknik ekibine ve personeline kadar hepimiz aile ortamı yaratmak için çalışacağız" diyen Kurşunlu şöyle devam etti:
"Biz sahada iki tip oyuncu modeli yaratacağız. Hem savaşçı hem de sanatçı. Kazanmak adına her şeyi yapacağız. Stadımızda güzel bir atmosferde hazırlık maçı planlaması da var. Bu sezon taraftarımızdan tek ricam oyuncu grubumuzu destekleyin ve yalnız bırakmayın. Bizleri eleştirebilirsiniz ama oyuncuları her zaman destekleyin ve yanlarında olun. Benim takımımda koşmayan oyuncu olamaz. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. Çünkü sahada mücadele etmeye ve savaşmaya mecburuz."