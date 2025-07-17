Crystal Palace'tan inanılmaz hata

Lyon ile birlikte kulüp sahipleri aynı olan Crystal Palace'ın bvüyük bir hata yaptığı ortaya çıktı.



Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace, çok kulüplü sahiplilik kuralı nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edildi ve yerine Nothingham Forest alındı. Ancak Crystal Palace, belki de çok ufak bir hatayı yapmasaydı, bu cezayı almayacaktı.



The Athletic'in haberine göre UEFA'ya yanlış mail adresi ileten Crystal Palace, Avrupa kupaları için gelen bazı kural maillerini alamadı.



Bu yaşananlardan sonra da kulüp önümüzdeki sezon Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi'nde mücadele edecek.



Sosyal medyaya düşen bu haber, en çok konuşulan konulardan biri oldu.



