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ÖGG Sonuç Ekranı: 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2025 09:48 -
Güncelleme Tarihi:
17 Temmuz 2025 09:48
ÖGG Sonuç Ekranı: 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
115. ÖGG sınavı 29 Haziran günü gerçekleşti. Adaylar silahlı ve silahsız olmak üzere 115. dönem Özel Güvenlik sınavına katıldı, sorular ve cevaplar da paylaşıldı. Sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak sonuçlarda. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar itiraz aşamasına geçecek. İtirazlar 21 Temmuz'da alınmaya başlayacak. Peki, ÖGG sonuç tarihi ne zaman, Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 115. dönem ÖGG süreci tamamlanıyor. 16 Mayıs günü başlayan Özel Güvenlik sınav süreci, sonuçların açıklanması ve sonuçlara itirazların alınması ile noktalanıyor. Sonuçlar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari sayfasından görüntülenebilecek. İşte, ÖGG sonuç ekranı...
115. ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları EGM tarafından 18 Temmuz Cuma günü duyurulacak. Adaylar sonuçlarını www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuçları adresinden sorgulayabilecek.
BİR SONRAKİ ÖGG SINAV TARİHİ
115. dönemi kaçıran adaylar, 116. dönem Özel Güvenlik sınav takvimine odaklandı. Bir sonraki ÖGG sınavı 24 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. Kılavuz da 18 Temmuz'da yayımlanacak.
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