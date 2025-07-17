ÖGG Sonuç Ekranı: 115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 115. dönem ÖGG süreci tamamlanıyor. 16 Mayıs günü başlayan Özel Güvenlik sınav süreci, sonuçların açıklanması ve sonuçlara itirazların alınması ile noktalanıyor. Sonuçlar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari sayfasından görüntülenebilecek. İşte, ÖGG sonuç ekranı...



115. ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları EGM tarafından 18 Temmuz Cuma günü duyurulacak. Adaylar sonuçlarını www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuçları adresinden sorgulayabilecek.



BİR SONRAKİ ÖGG SINAV TARİHİ



115. dönemi kaçıran adaylar, 116. dönem Özel Güvenlik sınav takvimine odaklandı. Bir sonraki ÖGG sınavı 24 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. Kılavuz da 18 Temmuz'da yayımlanacak.

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