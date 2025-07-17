Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın maaşını yarıladı!

Bu sezon Devler Ligi'nde olmayı ve ligde şampiyonluğu hedefl eyen Fenerbahçe; Tarık Çetin, Archie Brown ve Jhon Duran'ın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere.
PSG İLE PAZARLIK SÜRÜYOR
Sarı lacivertliler, geçen sezon devre arasında PSG'den kiralık gelen 29 yaşındaki Slovak savunmacıyla her konuda anlaşmaya vardı. Fransız ekibiyle Paris Saint-Germain ile ödeme planı konusunda bir pazarlık var.
4 YILLIK KONTRAT, MAAŞTA İNDİRİM!
PSG'de yıllık 12 milyon euro net maaş kazanan ve bu parayı Avrupa'da bulamayan Skriniar, 6-7 milyon euro seviyelerinde garanti ücrete Fenerbahçe forması giyecek. Oyuncunun kontrat süresinin 4 yıllık olduğu ifade ediliyor. Slovak savunmacıyı da göndermek isteyen PSG, pazarlık sürecinde zorluk çıkarmayacak.
ASENSIO İÇİN GERİ SAYIM
Aynı şekilde Marco Asensio için de görüşmeler sürüyor. Oyuncuya kalacağı evi tanıtan ve 11 milyon euro garanti ücret konusunda anlaşan Fenerbahçe, bonservis için görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol hücum jokerinin de bu hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
"BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYİZ"
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, F.Bahçe'nin prensipte anlaştığı iki yıldız Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu takımda görmek istemiyor.
Fransız kulübü, oynasa da oynamasa da bu iki futbolcuya yaklaşık 20 milyon Euro ödemek zorunda... Çünkü 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Skriniar, PSG'den yılda 12 milyon Euro para kazanıyor.
Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Asensio da ilk sezonunda 12, geçen sezon 7 milyon Euro kazandı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi de bu tabloyu PSG yönetiminin önüne koyup, "Sizi 20 milyon Euro'luk büyük bir yükten kurtarıyoruz. Bonservis bedeli ödemeyiz" dedi.
PSG, iki futbolcuyu bedavaya verirse yakında imzalar atılacak. Bonservis talebinin devam etmesi halinde görüşmeler bir süre daha devam edecek.
PSG İLE PAZARLIK SÜRÜYOR
Sarı lacivertliler, geçen sezon devre arasında PSG'den kiralık gelen 29 yaşındaki Slovak savunmacıyla her konuda anlaşmaya vardı. Fransız ekibiyle Paris Saint-Germain ile ödeme planı konusunda bir pazarlık var.
4 YILLIK KONTRAT, MAAŞTA İNDİRİM!
PSG'de yıllık 12 milyon euro net maaş kazanan ve bu parayı Avrupa'da bulamayan Skriniar, 6-7 milyon euro seviyelerinde garanti ücrete Fenerbahçe forması giyecek. Oyuncunun kontrat süresinin 4 yıllık olduğu ifade ediliyor. Slovak savunmacıyı da göndermek isteyen PSG, pazarlık sürecinde zorluk çıkarmayacak.
ASENSIO İÇİN GERİ SAYIM
Aynı şekilde Marco Asensio için de görüşmeler sürüyor. Oyuncuya kalacağı evi tanıtan ve 11 milyon euro garanti ücret konusunda anlaşan Fenerbahçe, bonservis için görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol hücum jokerinin de bu hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
"BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYİZ"
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, F.Bahçe'nin prensipte anlaştığı iki yıldız Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu takımda görmek istemiyor.
Fransız kulübü, oynasa da oynamasa da bu iki futbolcuya yaklaşık 20 milyon Euro ödemek zorunda... Çünkü 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Skriniar, PSG'den yılda 12 milyon Euro para kazanıyor.
Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Asensio da ilk sezonunda 12, geçen sezon 7 milyon Euro kazandı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi de bu tabloyu PSG yönetiminin önüne koyup, "Sizi 20 milyon Euro'luk büyük bir yükten kurtarıyoruz. Bonservis bedeli ödemeyiz" dedi.
PSG, iki futbolcuyu bedavaya verirse yakında imzalar atılacak. Bonservis talebinin devam etmesi halinde görüşmeler bir süre daha devam edecek.