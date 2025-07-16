Borsa Neden Düşüyor/Düştü? (16 Temmuz)

16 Temmuz 2025 Çarşamba günü küresel piyasalar, özellikle Ortadoğu'daki tırmanan gerilimle sarsılıyor. Borsalar, yatırımcıları endişelendiren sert bir düşüş yaşarken, bu düşüşün merkezinde İsrail'in Suriye'ye yönelik artan askeri faaliyetleri yer alıyor.

Ortadoğu, yıllardır süregelen istikrarsızlığın ve bölgesel çekişmelerin merkezi olmaya devam ediyor. Ancak son günlerde, İsrail ile Suriye arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, piyasalarda yeni bir belirsizlik dalgası yarattı. Hebrew 14 kaynaklı haberlere göre, İsrail'in yeni Suriye yönetimine karşı uzun vadeli bir askeri operasyonu değerlendirdiği bildiriliyor. Harekâtın büyük ölçekli hava saldırılarıyla başlayabileceği, ardından kara birliklerinin de devreye girmesinin muhtemel olduğu ifade ediliyor.

Bugün itibarıyla İsrail ordusunun, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırıları düzenlediği, ayrıca Suriye'nin güneyindeki Dürzilerin yoğun olduğu Süveyda kentindeki çatışmalara da müdahil olduğu yönünde haberler geliyor. Süveyda'da hükümet güçleri ile yerel Dürzi savaşçılar arasında ateşkesin ardından çatışmaların yeniden başlaması, bölgedeki hassas dengeyi daha da bozuyor. Bu gelişmeler, bölgesel bir tırmanma riskini artırarak piyasalardaki korku endeksini yükseltiyor.

Ortadoğu'daki bu tür jeopolitik gerilimler, küresel piyasalar üzerinde domino etkisi yaratır. Yatırımcılar, belirsizlik ortamında daha güvenli varlıklara yönelerek hisse senedi piyasalarından kaçınma eğilimi gösterir. Bu durum, hisse senedi fiyatlarında sert düşüşlere neden olurken, altın ve petrol gibi emtiaların fiyatları yükselişe geçiyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki artış, küresel enflasyon endişelerini körüklüyor ve merkez bankalarının faiz artırımına devam etme ihtimalini güçlendiriyor. Yüksek faiz oranları ise şirketlerin borçlanma maliyetlerini artırarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir.

Nitekim, İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri müdahaleleri, başta Suriye ve diğer Ortadoğu ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumdan da kınamalarla karşılanıyor. Mısır, Ürdün ve Irak gibi ülkeler, İsrail'in saldırılarının Suriye'nin egemenliğine açık bir ihlal olduğunu ve bölgesel istikrara tehdit oluşturduğunu belirtiyorlar. Bu kınamalar, bölgedeki diplomatik gerilimi de artırarak genel bir risk algısı yaratıyor.