Feyenoord'dan Orkun paylaşımı

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'ye eski takımından mesaj var.
Orkun Kökçü'nün daha öncesinde formasını terlettiği Feyenoord, Orkun Kökçü hakkında paylaşım yaptı ve Beşiktaş'a "Beşiktaş, şampiyonumuza iyi bakın" dedi.
Orkun Kökçü daha öncesinde Feyenoord'da kaptanken şampiyonluk yaşamıştı.
Orkun Kökçü'nün daha öncesinde formasını terlettiği Feyenoord, Orkun Kökçü hakkında paylaşım yaptı ve Beşiktaş'a "Beşiktaş, şampiyonumuza iyi bakın" dedi.
Orkun Kökçü daha öncesinde Feyenoord'da kaptanken şampiyonluk yaşamıştı.
Feyenoord'dan Orkun Kökçü mesajı: "Beşiktaş, şampiyonumuza iyi bakın."pic.twitter.com/K3X2weLoj0
— Sporx (@sporx) July 17, 2025