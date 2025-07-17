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Feyenoord'dan Orkun paylaşımı

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü için daha öncesinde oynadığı Feyenoord paylaşımda bulundu.

calendar 17 Temmuz 2025 15:18 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 15:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Feyenoord'dan Orkun paylaşımı
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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'ye eski takımından mesaj var.

Orkun Kökçü'nün daha öncesinde formasını terlettiği Feyenoord, Orkun Kökçü hakkında paylaşım yaptı ve Beşiktaş'a "Beşiktaş, şampiyonumuza iyi bakın" dedi.

Orkun Kökçü daha öncesinde Feyenoord'da kaptanken şampiyonluk yaşamıştı.
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