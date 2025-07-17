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Fenerbahçe'de 6 numara yeni aday: Onyedika

Fenerbahçe, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

calendar 17 Temmuz 2025 12:44
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de 6 numara yeni aday: Onyedika
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler, ön libero transferi için yıldız oyuncuların menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim ise Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'da forma giyen Raphael Onyedika oldu. Süper Lig devinin, 24 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu ve maliyetini hesapladığı belirtildi.

2022 yılından beri Belçika ekibinde forma giyen Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Onyedika, Belçika Ligi'nde 72 kez forma giyerken 1 gol ve 2 asist katkısı verdi. Genç yetenek, Nijerya Milli Takımı'nda ise 16 kez forma şansı buldu ve 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Onyedika, 2022 yılında Midtjylland'tan Club Brugge'a 9.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.


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