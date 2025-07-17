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Aliağa Petkimspor resmen açıkladı: Floyd

Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz sezonu Yukatel Merkezefendi'de tamamlayan Jehyve Floyd'u renklerine bağladı.

calendar 17 Temmuz 2025 13:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa Petkimspor resmen açıkladı: Floyd
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Basketbol Süper Lig ekibi Aliağa Petkimspor, Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Ailemize hoş geldin Jehyve Floyd. Geçtiğimiz sezonlarda Panathinaikos, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray formaları giymiş deneyimli uzun Jehyve Floyd birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı. 1997 doğumlu, 2.03 m boyundaki Amerikalı uzun son iki sezonu ise Japonya Ligi'nde geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

Oyuncu, geçtiğimiz sezon Yukatel Merkezefendi forması giymişti.

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