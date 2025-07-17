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Trabzonspor yöneticisi gasp edildi!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler ve Yatırım Sorumlusu Nevzat Kaya, İtalya'nın Milano şehrinde soyuldu.

calendar 17 Temmuz 2025 12:56
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Trabzonspor yöneticisi gasp edildi!
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Kızıyla birlikte tatil ve iş seyahati için İtalya'da bulunan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler ve Yatırım Sorumlusu Nevzat Kaya, soyguna uğradı.

Türk iş adamı, 15 Temmuz Salı günü saat 18:00 civarında Porta Romana'daki Viale Bligny'de soyuldu .

PUSU KURDULAR

İtalyan basınından Corriere della Sera'da yer alan habere göre 53 yaşındaki yönetici, öğleden sonra alışveriş yaptıktan sonra oteline dönerken Kuzey Afrika kökenli olduğu tahmin edilen biri tarafından soyuldu. Hırsız, iki suç ortağıyla birlikte yaya olarak kaçtı.


Kaya'nın 300 bin Euro değerinde olduğu bildirilen Richard Mille saatinin bileğinden zorla alındığı öğrenildi. Soygun olayına tanık olan bir yoldan geçen de olayı polise bildirdi. İtalyan polisinin, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı kaydedildi.

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