Haber Tarihi: 16 Temmuz 2025 17:21 - Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 17:21

Süveyda nerede, hangi ülkeye bağlı?

Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ediyor. İsrail ordusunun, Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik düzenlediği son hava saldırısında, Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Süveyda vilayeti yeniden dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Yaşanan gelişmeler "Süveyda nerede, hangi ülkeye bağlı?" sorularını da gündeme getirdi.

Süveyda nerede, hangi ülkeye bağlı?
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Süveyda'nın tarih sahnesine çıkışı oldukça eskiye, Nebatiler dönemine uzanıyor. Peki, Süveyda nerede, hangi ülkeye bağlı?

SÜVEYDA NEREDE?

Süveyda Orta Doğu'nun kritik noktalarından biri olan Suriye'nin güneybatısında yer alan tarihi ve stratejik öneme sahip bir şehir.

Ürdün sınırına çok yakın bir konumda bulunan Süveyda aynı zamanda Dera ve Rif Şam vilayetleriyle komşudur.

Coğrafi olarak Suriye'nin iç bölgelerine açılan bir kapı konumunda olan Süveyda, yüksek konumlu, dağlık yapısıyla da dikkat çeker.

SÜVEYDA HANGİ ÜLKEYE BAĞLI?

Süveyda Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan 14 vilayetten biridir. Başkent Şam'a bağlı olmayan, doğrudan idari bağımsızlığa sahip bir yönetim bölgesi olan Süveyda, aynı adı taşıyan il merkezine de ev sahipliği yapmaktadır.

Şehir aynı zamanda ''Dürzi'' topluluğunun Suriye'de en yoğun yaşadığı merkezdir. Bu özelliğiyle hem dini hem de etnik açıdan dikkat çeken bir yapıya sahiptir.
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