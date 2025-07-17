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Odise Roshi, Ankara Keçiörengücü'nde!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, geçtiğimiz sezonu Erzurumspor'da tamamlayan Odise Roshi ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

calendar 17 Temmuz 2025 15:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Odise Roshi, Ankara Keçiörengücü'nde!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Odise Roshi'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'müz, Odise Roshi ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Roshi'ye 'kulübümüze hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Arnavut milli futbolcu Odise Roshi, son olarak Erzurumspor'da forma giymişti.

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