La Liga'nın devlerinden Barcelona yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.



Ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntıdan bir nebze kurtulan Katalon ekibi, transferde gözünü Almanya'ya çevirdi.



Sport'un haberine göre, Barcelona Xavi Simons'u kadrosuna katmak istiyor.



Edinilen bilgilere göre, Barcelona Sportif Direktörü Deco ile Xavi Simons'un menajerleri arasında 45 dakikalık bir toplantı gerçekleşti.



Toplantı Barselona'daki bir otelde gerçekleştirildi ve Simons'ın durumu hakkında bilgi alındı.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonda 33 maça çıkan Xavi Simons, takımına 11 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.



