Jose Mourinho'dan orta saha devrimi!

Fenerbahçe, Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin gibi isimleri kadrosuna katarak transferde önemli hamleler yaptı.
Ancak sarı lacivertli ekipte çalışmalar bununla sınırlı kalmayacak. Sabah gazetesinin haberine göre; Teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden bir değil iki orta saha takviyesi istedi. Portekizli çalıştırıcı, hem kesici özelliklere sahip bir ön libero hem de hücuma dönük 8 ve 10 numara oynayabilen bir futbolcuya ihtiyacı olduğunu raporladı.
"GÖNDERİLEBİLİR" RAPORU!
Mourinho, Sofyan Amrabat'ın satışına onay verirken, Sebastian Szymanski konusunda da fikrini değiştirdi. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Polonyalı yıldız için artık "Gönderilebilir" raporu çıktı.
STROEYKENS VE BISSOUMA LİSTEDE!
Ön libero için listenin başında dünyaca ünlü çalıştırıcının çok istediği Yves Bissouma yer alıyor. Henüz resmi adımlar atılmasa da sarı-lacivertlilerin bu transfer için girişimde bulunması bekleniyor.
Ofansif orta saha arayışında ise Anderlecht'ten 20 yaşındaki Mario Stroeykens ismi ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin Mourinho'nun talebi doğrultusunda orta saha transferlerini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi.
Ancak sarı lacivertli ekipte çalışmalar bununla sınırlı kalmayacak. Sabah gazetesinin haberine göre; Teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden bir değil iki orta saha takviyesi istedi. Portekizli çalıştırıcı, hem kesici özelliklere sahip bir ön libero hem de hücuma dönük 8 ve 10 numara oynayabilen bir futbolcuya ihtiyacı olduğunu raporladı.
"GÖNDERİLEBİLİR" RAPORU!
Mourinho, Sofyan Amrabat'ın satışına onay verirken, Sebastian Szymanski konusunda da fikrini değiştirdi. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Polonyalı yıldız için artık "Gönderilebilir" raporu çıktı.
STROEYKENS VE BISSOUMA LİSTEDE!
Ön libero için listenin başında dünyaca ünlü çalıştırıcının çok istediği Yves Bissouma yer alıyor. Henüz resmi adımlar atılmasa da sarı-lacivertlilerin bu transfer için girişimde bulunması bekleniyor.
Ofansif orta saha arayışında ise Anderlecht'ten 20 yaşındaki Mario Stroeykens ismi ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin Mourinho'nun talebi doğrultusunda orta saha transferlerini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi.