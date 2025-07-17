16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
2-2UZS
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
1-1
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
0-1
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
1-0
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Jose Mourinho'dan orta saha devrimi!

Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski'nin takımdan ayrılmasına onay veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetimden bir değil iki orta saha takviyesi istedi.

calendar 17 Temmuz 2025 09:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho'dan orta saha devrimi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin gibi isimleri kadrosuna katarak transferde önemli hamleler yaptı.

Ancak sarı lacivertli ekipte çalışmalar bununla sınırlı kalmayacak. Sabah gazetesinin haberine göre; Teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden bir değil iki orta saha takviyesi istedi. Portekizli çalıştırıcı, hem kesici özelliklere sahip bir ön libero hem de hücuma dönük 8 ve 10 numara oynayabilen bir futbolcuya ihtiyacı olduğunu raporladı.

"GÖNDERİLEBİLİR" RAPORU!

Mourinho, Sofyan Amrabat'ın satışına onay verirken, Sebastian Szymanski konusunda da fikrini değiştirdi. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Polonyalı yıldız için artık "Gönderilebilir" raporu çıktı.

STROEYKENS VE BISSOUMA LİSTEDE!

Ön libero için listenin başında dünyaca ünlü çalıştırıcının çok istediği Yves Bissouma yer alıyor. Henüz resmi adımlar atılmasa da sarı-lacivertlilerin bu transfer için girişimde bulunması bekleniyor.

Ofansif orta saha arayışında ise Anderlecht'ten 20 yaşındaki Mario Stroeykens ismi ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin Mourinho'nun talebi doğrultusunda orta saha transferlerini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.