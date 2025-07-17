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Başakşehir, Düsseldorf'u mağlup etti!

RAMS Başakşehir, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'u Ömer Faruk Beyaz'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Genç oyuncu, yeni sezonda formaya talip olduğunu söyledi.

calendar 17 Temmuz 2025 20:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir, Düsseldorf'u mağlup etti!
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RAMS Başakşehir, hazırlık maçında Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf'u 1-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını 7 Temmuz'dan bu yana Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde sürdüren turuncu-lacivertli ekip, üçüncü ve son hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi.

Salzburg kentindeki Hans-Ludwig Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir, 83. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.



İstanbul temsilcisi, 11 gün süren Avusturya kampını tamamladı.

RAMS Başakşehir, 24 Temmuz Perşembe günü UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak. İki gün izin yapacak turuncu-lacivertliler, hazırlıklarına 20 Temmuz Pazar günü İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde devam edecek. 

- Ömer Faruk Beyaz: "Güzel bir kamp dönemi geçirdim"

RAMS Başakşehirli futbolcu Ömer Faruk Beyaz, güzel bir kamp süreci geçirdiğini ve yeni sezonda forma için iddialı olduğunu söyledi.

Avusturya kampında sergilediği istekli performansla dikkati çeken ve oynanan 3 hazırlık maçında 3 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki futbolcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Ömer Faruk, "Önümüzdeki hafta UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maçımız var. Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmak ve yola devam etmek." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonunda forma için iddiasını ortaya koyan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Forma için kendimi kesinlikle güçlü aday olarak görüyorum. Geçen sezon takıma ve hocanın taktiğine alışma dönemimdi. Bu sene hocanın ne istediğini tahmin edebildiğim için güzel bir kamp dönemi geçirdim. Hedefim daha fazla süre alıp takım için daha başarılı adımlar atmak." diye konuştu.

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