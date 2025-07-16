iPhone 17 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte iPhone 17 çıkış tarihi

Apple, son 10 yılda yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftası, Salı günü gerçekleştirdiği özel etkinliklerle tanıttı. 2025 yılında da bu geleneğin bozulması beklenmiyor. Bu kapsamda, iPhone 17 serisinin 9 Eylül 2025 Salı günü tanıtılması en muhtemel tarih olarak öne çıkıyor.

Ancak Apple'ın geçmiş yıllarda farklı günleri de tercih ettiği görülüyor. 8 Eylül Pazartesi veya 10 Eylül Çarşamba günleri de alternatif tanıtım tarihleri arasında yer alıyor. 11 Eylül tarihi ise tarihsel nedenlerle genellikle tercih edilmiyor.



iPhone 17 Pro modeliyle ilgili ilk tasarım sızıntıları, Apple'ın bu yıl daha ince ve hafif bir yapı üzerine odaklandığını gösteriyor. Özellikle "Air" takısını taşıyan modelin, daha zarif bir gövde ve gelişmiş ekran teknolojisiyle gelmesi bekleniyor.



Apple'ın daha önceki tanıtım tarihleri ise şöyle:

iPhone 16: 9 Eylül 2024

iPhone 15: 12 Eylül 2023

iPhone 14: 7 Eylül 2022

iPhone 13: 14 Eylül 2021

iPhone 12: 13 Ekim 2020

iPhone 11: 10 Eylül 2019

iPhone XS: 12 Eylül 2018

iPhone X: 12 Eylül 2017

iPhone 7: 7 Eylül 2016

iPhone 6s: 9 Eylül 2015

Bu tarihler, Apple'ın lansman stratejisinin uzun süredir Eylül ayının ikinci haftasına odaklandığını açıkça ortaya koyuyor.



Apple, iPhone 17 serisinin yanı sıra Eylül etkinliğinde şu ürünleri de tanıtmayı planlıyor:

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Yeni nesil AirPods

Çeşitli Apple aksesuarları

MacBook ve iPad gibi diğer ürünler için ise genellikle Ekim ayında ayrı bir etkinlik düzenleniyor.



Henüz resmi teknik detaylar açıklanmamış olsa da, iPhone 17 serisinin:

Yeni nesil A19 Bionic işlemci

Daha uzun pil ömrü

Geliştirilmiş kamera teknolojisi

Titanyum veya daha hafif malzeme ile yeni tasarım

Artırılmış yapay zeka entegrasyonu

gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.