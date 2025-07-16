Haber Tarihi: 16 Temmuz 2025 19:15 -
Güncelleme Tarihi:
16 Temmuz 2025 19:15
iPhone 17 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte iPhone 17 çıkış tarihi
Apple'ın 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından Mark Gurman, yaptığı açıklamayla birlikte 2025 iPhone, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro modelleri Eylül ayının ikinci haftasında, yani 8 Eylül 2025 haftasında tanıtılacak. Apple'ın geleneksel lansman takvimine sadık kalacağı düşünülüyor.
Apple, son 10 yılda yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftası, Salı günü gerçekleştirdiği özel etkinliklerle tanıttı. 2025 yılında da bu geleneğin bozulması beklenmiyor. Bu kapsamda, iPhone 17 serisinin 9 Eylül 2025 Salı günü tanıtılması en muhtemel tarih olarak öne çıkıyor.
Ancak Apple'ın geçmiş yıllarda farklı günleri de tercih ettiği görülüyor. 8 Eylül Pazartesi veya 10 Eylül Çarşamba günleri de alternatif tanıtım tarihleri arasında yer alıyor. 11 Eylül tarihi ise tarihsel nedenlerle genellikle tercih edilmiyor.
iPHONE 17 PRO'NUN YENİ TASARIMI SIZDIRILDI
iPhone 17 Pro modeliyle ilgili ilk tasarım sızıntıları, Apple'ın bu yıl daha ince ve hafif bir yapı üzerine odaklandığını gösteriyor. Özellikle "Air" takısını taşıyan modelin, daha zarif bir gövde ve gelişmiş ekran teknolojisiyle gelmesi bekleniyor.
GEÇMİŞ YILLARDAKİ iPHONE TANITIM TARİHLERİ
Apple'ın daha önceki tanıtım tarihleri ise şöyle:
iPhone 16: 9 Eylül 2024
iPhone 15: 12 Eylül 2023
iPhone 14: 7 Eylül 2022
iPhone 13: 14 Eylül 2021
iPhone 12: 13 Ekim 2020
iPhone 11: 10 Eylül 2019
iPhone XS: 12 Eylül 2018
iPhone X: 12 Eylül 2017
iPhone 7: 7 Eylül 2016
iPhone 6s: 9 Eylül 2015
Bu tarihler, Apple'ın lansman stratejisinin uzun süredir Eylül ayının ikinci haftasına odaklandığını açıkça ortaya koyuyor.
iPHONE 17 İLE BİRLİKTE HANGİ ÜRÜNLER TANITILACAK?
Apple, iPhone 17 serisinin yanı sıra Eylül etkinliğinde şu ürünleri de tanıtmayı planlıyor:
Apple Watch Series 11
Apple Watch Ultra 3
Yeni nesil AirPods
Çeşitli Apple aksesuarları
MacBook ve iPad gibi diğer ürünler için ise genellikle Ekim ayında ayrı bir etkinlik düzenleniyor.
iPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
Henüz resmi teknik detaylar açıklanmamış olsa da, iPhone 17 serisinin:
Yeni nesil A19 Bionic işlemci
Daha uzun pil ömrü
Geliştirilmiş kamera teknolojisi
Titanyum veya daha hafif malzeme ile yeni tasarım
Artırılmış yapay zeka entegrasyonu
gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.
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